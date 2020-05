Venäjän asema Afrikan asemarkkinoilla on voimistunut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkijan mukaan Venäjä näkee Afrikan kumppanina.

Venäjän asevienti Afrikkaan on voimakkaassa nousussa, kertoo Deutsche Welle. Maan asema Afrikan asemarkkinoilla heikkeni Neuvostoliiton romahduksen myötä, mutta Venäjä on 2000-luvulla jälleen vahvistanut rooliaan. Nyt maan osuus kaikesta Afrikkaan kohdistuvasta aseviennistä on jopa 49 prosenttia. Eniten aseita Venäjä vie Algeriaan, Egyptiin, Sudaniin ja Angolaan.

Venäjän kiinnostus Afrikkaa kohtaan on viime vuosina lisääntynyt, ja syynä on talouden lisäksi myös politiikka. Afrikka on moninapaisessa maailmassa mahdollinen kumppani, arvioi tutkija Paul Stronski Venäjän johdon tarkoitusperiä. Carnegie Endowment-tutkimuslaitoksessa työskentelevän Stronskin mukaan Venäjä haluaa nähdä ”vähemmän eurooppalaisen, vähemmän atlanttisen ja nouseviin valtioihin keskittyvän” maailman.

Monet Afrikan valtiot myös hyötyvät Venäjä-kaupasta, jossa ihmisoikeuksiin ei kiinnitetä yhtä paljon huomiota.

– Venäläiset aseet ovat hyviä. Tämä on tunnustettu tosiasia. Venäläiset aseet ovat myös halpoja. Ei ole mitään syytä miksi afrikkalaiset valtiot eivät haluaisi ostaa niitä, sanoo moskovalainen historian professori Irina Filatova DW:lle.

Stronskin mukaan Kiina on kuitenkin haastamassa Venäjän roolin Afrikan suurena asetuojana.

– Kiina on parantanut myyntitavaransa laatua ja määrää. He myös valmistavat takaisinmallinnettuja venäläisiä aseita. Venäjä on vuodesta 2014 jakanut salaista sotilastekonologiaa Kiinan kanssa, Stronski sanoo.