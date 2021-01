Venäjällä pidätyksiä jo yli 2800

Mielenosoitukset ovat maanlaajuisia. Pietarissa tilanne kiristyy.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin ystävän ja liittolaisen Arkadi Rotenbergin – suomalaistenkin tunteman kaksoiskansalaisen Boris Rotenbergin veljen – lauantaina 30.1. esittämä väite, että Aleksei Navalnyin korruptionvastaisen säätiön paljastama Putinin miljardipalatsi onkin hänen, ei näytä hillinneen venäläisten mielenosoitushaluja.

Talvipakkasia uhmaten venäläiset ovat maanlajuisesti kerääntyneet mielenosoituksiin huutaen ”Освободи навального!” (Vapauttakaa Navalnyi) ja ”Путин вор!” (Putin on varas). Puoli neljän aikaan iltapäivällä pidätyksiä seuraava ODV-Info kertoi, että pidätyksiä oli ainakin jo yli 2100.



Eniten pidätettyjä oli Moskovassa (726), Pietarissa (437), Krasnojarskissa (194), Vladivostokissa (120), Nižni Novgorodissa (112) ja Novosibirskissä (103). Huomionarvoista on, että nämä kaupungit kattavat koko maan Suomenlahdelta Venäjän Kaukoitään.

Tilanne vaikuttaa kärjistyvän Pietarissa, jossa Heinätorilla poliisi käytti kyynelkaasua, kun mielenosoittajat yrittävät puolustaa pidätettäviä, kertoo The Insider. Minskiläistoimittaja Hanna Liubakova on jakanut yhteisöpalvelu Twitterissä videon, jossa näkyy kuinka poliisit kohdistavat mielenosoittajiin ruumiillisen väkivallan lisäksi etälamauttamia. Toisessa videossa pahoinpideltäväksi joutuu toimittaja.



Kiertämään on lähtenyt myös kuva Itä-Siperian Krasnojarskista, jossa mellakkapoliisi on rajannut varsin rauhallisilta näyttävät mielenosoittajat neliön muotoiseen ihmisaitaukseen -32 asteen pakkasessa. Kuvan on jakanut muun muassa entinen Liettuan ulko- ja puolustusministeri Linas Linkevičius, tosin sanoen virheellisesti sen olevan Moskovasta.

This is how a journalist was detained in St Petersburg. Police used a taser against him as well. Journalists have been detained all over #Russia. This is unacceptable pic.twitter.com/GJFfCWe8l3 — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) January 31, 2021

Impressive morning views from #Moscow. ‘Peace and tranquility’ all around. @navalny even being imprisoned poses unbelievable threat. Puzzle solving for #Kremlin how to stop this tsunami of patience. pic.twitter.com/was5xXuNcN — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) January 31, 2021