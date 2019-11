”Venäjä uskoi aidosti Naton 5. artiklaan – tähän asti”

Eturivin Venäjän tuntija Mark Galeottin mukaan Kreml saattaa arvioida nyt uudelleen suhtautumistaan Naton 5. artiklan turvatakuisiin. Artiklan nojalla Nato kohtelee hyökkäystä yhteen jäsenvaltioon hyökkäyksenä niitä kaikkia vastaan.

– Käsitykseni mukaan Venäjä on tähän asti aidosti uskonut Naton 5. artiklan turvatakuun olevan raudanluja, Galeotti tviittaa.

– En voi olla ajattelematta, voivatko (Ranskan presidentti Emmanuel) Macronin viimeaikaiset kommentit rohkaista heitä arvioimaan tätä uudelleen, hän jatkaa.

Mark Galeotti toteaa, että tämän pitäisi huolestuttaa niin venäläisiä kuin eurooppalaisiakin.

Ranskan presidentin kommentti ”aivokuolleesta” Natosta on aiheuttanut erimielisyyksiä Ranskan ja muiden Nato-maiden, ennen kaikkea Saksan, välille.

Saksan liittokansleri Angela Merkel torjui tuoreeltaan Macronin Natoa kohtaan suunnatun arvostelun, jonka mukaan Yhdysvaltojen ja sen Nato-liittolaisten kesken ei ole minkäänlaista koordinointia.

Macron viittasi Nato-maa Turkin tekemään hyökkäykseen Syyriassa sen jälkeen, kun USA ilmoitti vetävänsä joukkona pois Pohjois-Syyriasta.

