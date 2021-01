Venäjä-tuntija: Lauantai voi olla opposition kannalta ratkaiseva

Ottaako Kreml uuden verisunnuntain riskin, Mark Galeotti pohtii.

Yhden päivän mielenosoitukset eivät johda oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin vapauttamiseen, mutta Venäjällä lauantaina järjestettävien protestien merkitys voi kuitenkin olla kauaskantoinen, arvioi arvostettu Venäjä-tutkija Mark Galeotti. Kysymys kuuluukin, miten oppositio ja Kreml lauantaina toimivat.

Navalnyin kannattajille tärkeintä on ihmisten mobilisointi, Galeotti arvioi. Oppositio haluaa ihmisiä liikkeelle ympäri Venäjää, mutta tärkeää on myös se, ketkä liikkeelle saadaan. Galeotti pohtii, pystyykö oppositio hyödyntämään lauantain protesteja kannatuspohjansa laajentamiseksi.

– Yhtä suuri haaste kuin ihmisten saaminen kaduille on odotusten hallitseminen ja strategian laatiminen tulevaisuudelle. Yksi iso marssi ja veisaaminen ovat kivoja, mutta mitä sen jälkeen? On oltava sataprosenttisen selkeää, että tämä on vain jonkin kauaskantoisemman alkua, Galeotti kirjoittaa Twitterissä.

– Jotta Navalnyin äärimmäisen rohkea teko olisi merkityksellinen, sitä on käytettävä kansallisen liikkeen rakentamiseksi ja ”viisaan äänestämisen” edistämiseksi.

Viisas äänestäminen on Navalnyin kehittämä kampanja, jossa ääniä pyritään keskittämään yksittäisille oppositioehdokkaille.

Galeotti pohtii myös Kremlin reaktiota lauantain tapahtumiin.

– He voivat keskittyä päivästä selviämiseen: tarpeeksi pidätyksiä mielenosoittamisen riskin korostamiseksi, mutta loppukädessä toivoa, että tästä selvitään. Näin he ovat pitkälti tehneet ennen, hän kirjoittaa.

Mutta on olemassa myös toinen, verisempi vaihtoehto, Galeotti toteaa. Kreml voi tosissaan pyrkiä tukahduttamaan protestit, hajottamalla mielenosoituksia väkivalloin ja jakelemalla osallistujille pitkiä tuomioita. Tämä menettely olisi Venäjän johdolle kuitenkin riski, sillä se ruokkisi tyytymättömyyttä kotimaassa ja johtaisi todennäköisesti kansainvälisiin pakotteisiin, Galeotti arvioi. Kreml tuskin ottaa uuden ”verisunnuntain” riskiä, hän uskoo.

Verisunnuntaina 1905 Venäjän keisarin henkivartiokaarti ampui satoja aseettomia mielenosoittajia. Tapahtumaa on pidetty Venäjän vuoden 1905 vallankumouksen lähtölaukauksena.

Lauantai on tärkeä päivä myös lännelle, Galeotti toteaa. Halu tehdä Venäjän kanssa yhteistyötä esimerkiksi aseistariisunnan saralla ei saa johtaa vaisuun reaktioon, tai muuten Navalnyin myrkytyksen kaltaiset tapahtumat tulevat toistumaan, tutkija varoittaa.

I am not convinced Kremlin has deftness of touch and control to calibrate that kind of violence accurately without risking a kind of Bloody Sunday – + I suspect PrezAdmin feels the same. Violence will mean hawks like Zolotov listened to more than Vaino etc 11/ — Mark Galeotti (@MarkGaleotti) January 23, 2021

A desire to make progress on big issues such as arms control + fear of Kremlin’s standard policy of angry tit-for-tat cannot be allowed to hold Western response hostage. Or things like Navalny poisoning + wider repression will happen again and again… /end — Mark Galeotti (@MarkGaleotti) January 23, 2021