Venäjä pommittaa tulitaukoaluetta, evakuointia siirretty

Sotaa paennut jo yli 1,3 miljoonaa ukrainalaista.

Mariupolin kaupungin varapormestari Serhiy Orlovin mukaan Venäjä on jatkanut Mariupolin ja kaupungin evakuointiin sovitun reitin pommittamista alueelle julistetusta tulitauosta huolimatta.

Tulitauon oli määrä alkaa kello 9 Mariupolin aikaa. Kaupungissa asuu noin 450 000 ihmistä.

Orlov kertoo Britannian Yleisradioyhtiö BBC:lle, että kaupungin evakuointia on siirretty, sillä kaduilla ei ole tällä hetkellä turvallista.

– Kyseistä tietä ei taisteluiden vuoksi ole turvallista käyttää, Orlov sanoo.

Kaupungin asukas kertoo BBC:lle, että kaupungissa kuuluu edelleen räjähdyksiä noin kolmen minuutin välein. Venäjän uskotaan saartaneen Mariupolin ja kolme muuta merkittävää kaupunkia. Ne ovat Harkova, Tshernihiv ja Sumy.

Venäjä on pommittanut laajamittaisesti myös pienempiä kaupunkeja. Noin 20 000 asukkaan kaupunki Volnovahan asukas kertoo brittilehti The Guardianille, että jopa 80 prosenttia kaupungin rakennuksista on vaurioitunut pommitusten seurauksena.

YK:n pakolaisneuvoston mukaan Ukrainasta on lähtenyt sodan vuoksi jo 1,3 miljoonaa pakolaista. Arvioiden mukaan sotaa voi paeta maasta jopa neljä miljoonaa ihmistä.