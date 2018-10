Venäjä kiihdyttää infosotaansa länttä vastaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusia horjuttamisen välineitä tullaan amerikkalaisen asiantuntijan mukaan näkemään jo lähiaikoina.

Presidentti Vladimir Putinin johtama Venäjä kykenee amerikkalaistutkijan mukaan yhä taitavammin hyödyntämään digitaalisia välineitä poliittisessa sodankäynnissä länttä vastaan.

– Strategiat eivät ole uusia, mutta digitaaliset välineet ovat, Brookings Institution -tutkimuslaitoksen tutkija, tohtori Alina Polyakova toteaa tuoreessa analyysissaan.

Venäjän informaatiosodankäynnin keskeisenä päämääränä on hänen mukaansa saattaa kohteena olevat yhteiskunnat tilaan, jossa kansalaiset eivät enää kykene erottamaan totuutta valheesta.

– Tulemme muutaman seuraavan kuukauden kuluessa näkemään lisää disinformaatiokampanjoita, joihin sisältyy keskenään verkostoituneita, disinformaatiota levittäviä valesivustoja, tekaistuja henkilöllisyyksiä ja organisaatioita Twitterissä ja Facebookissa sekä some-kanavien, kuten Googlen ja YouTuben algoritmien manipulointia, Polyakova varoittaa.

Tekoälyn läpimurto

Erityisen huolestuttavana Polyakova pitää tekoälylle jo lähitulevaisuudessa muodostuvaa roolia poliittisen sodankäynnin operaatioissa. Merkkejä siitä on hänen mukaansa odotettavissa jo seuraavien puolentoista vuoden kuluessa.

– Tällä hetkellä ihminen kontrolloi ja tuottaa verkkokokonaisuuksia, kuten botteja ja trolleja. Disinformaatiokampanjoista tulee kuitenkin jo pian automaattisempia, fiksumpia ja vaikeammin havaittavia, Polyakova sanoo.

Tekoälyyn perustuva disinformaatio kyetään kohdistamaan tietyille yleisöille nykyistä tarkemmin ja tehokkaammin. Myös kohdeyleisön reaktioiden ennustaminen ja manipulointi mahdollistuvat tekoälyn avulla.

Polyakova nostaa esiin myös deep fake -ilmiön: tekoälyavusteisesti väärennetyt, erittäin vakuuttavilta vaikuttavat videot ja äänitallenteet, joita vihamielinen toimija voi käyttää kansalaisten harhauttamiseen ja hämmentämiseen. Aidoksi oletetun materiaalin osoittaminen yksi kerrallaan vääräksi saattaa hänen mukaansa johtaa miltei loputtomaan kissa ja hiiri -leikkiin.

– Tämä on todellisuutta paljon nopeammin kuin mielellämme näkisimme, hän sanoo.

Demokraattisilla yhteiskunnilla on Polyakovan mukaan kuitenkin monia keinoja rokottaa itsensä poliittista sodankäyntiä, disinformaatiota ja kyberhyökkäyksiä vastaan. Keinoista ensimmäiseksi hän asettaa torjuntastrategian laadinnan. Sellaista ei Yhdysvalloillakaan tällä hetkellä ole, sillä tarvittavia valmiuksia ja instituutioita ajettiin alas kylmän sodan päätyttyä.

– Toinen askel on myöntää, että yksilöillä on vastuunsa informaation kriittisemmästä kuluttamisesta, ja tunnistaa, että kuluttamamme informaatio ei ole neutraalia, vaan usein pahantahtoisten toimijoiden manipuloimaa. Velvollisuutemme kansalaisina on olla arvostelukyisempiä ja tiedostavampia.

Polyakova on aiemmin vaatinut länsimaita kehittämään kykyään toteuttaa vastahyökkäyksiä Venäjän ja muiden vihamielisten valtioiden horjuttamistoimien patoamiseksi.