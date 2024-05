Uudet venäläiset autot ovatkin kiinalaisia

Uusia Volgan malleja esiteltiin Venäjän pääministeri Mihail Mishustinille ”Teollisen Venäjän digitalisaatio – CIPR”-konferenssin yhteydessä aloituspäivänä 21. toukokuuta.

Automerkin valmistus, joka lopetettiin vuonna 2010, käynnistetään tänä vuonna uudelleen. Pääministeri ei kuitenkaan ollut tyytyväinen autojen kotimaisuusasteeseen, kun hänelle, kauppa- ja teollisuusministeri Anton Alihanoville ja varapääministeri Denis Manturoville esiteltiin kolme tuliterää Volgaa.

Ne kaikki olivat lähes täydellisiä kopioita kiinalaisen Changanin malleista: Volga C40 näyttää Raeton Plusilta, K40 näyttää Aushan X5:ltä ja K30 näyttää Uni-Z:n kloonilta.

Mishustin istui yhteen autoon ja kysyi valmistajan edustajalta, mikä kaikki auton sisällä on valmistettu Venäjällä. Tämä vastasi, että venäläiset osat ovat tulossa myöhemmin, mutta toistaiseksi ”kaikki on kiinalaista”.

Mishustin läksytti edustajaa korostamalla, että kaikkien muoviosien valmistus on tärkeää siirtää heti Venäjälle Rosatomin Alabugan tuotantolaitokselle ja muualle. Hän halusi nähdä venäläistä tuotantoa ”sellaisissa osissa, jotka eivät ole niin monimutkaisia”. Manturov lisäsi siihen, että ohjauspyöriäkin tuotetaan Venäjällä.

Tällä hetkellä Volgan nimen saaneissa autoissa on suunniteltu uudelleen ainoastaan puskurit ja jäähdyttimen säleikkö, ja liimattu uudet merkit ja mallit. Ne on myös varustettu venäläisillä navigaattoreilla. Kaikissa malleissa on Changanin 1,5 litran bensiinimoottori, joka tuottaa valmistajan mukaan 188 hevosvoimaa (140 kW), ja seitsenpykäläinen automaattivaihteisto.

Volgien täyden tuotantovauhdin on määrä alkaa ensi vuonna Gorkin autotehtaan (GAZ) Nizhni Novgorodin tuotantolinjalla, joka valmisti Volkswageneita ja Skodia ennen Venäjän hyökkäyssodan alkua. GAZ selvensi, että he ovat liisanneet oikeuden käyttää tuotemerkkiä.

Venäläisyhtiöt alkoivat kloonata kiinalaismerkkejä läntisten konsernien poistuttua Venäjältä. Moskovan Moskvitsh-tehdas, jonka omistus siirrettiin valtiolle Renaultilta, on tehnyt sopimuksen kiinalaisen JAC Motorsin kanssa valmistaakseen sen crossover-malleja Moskvitsh-merkkisinä. AvtoVAZ puolestaan valmistaa Chery Tiggo 7:ään perustuvia autoja.

Import replacement a la Russia.

"Why does new Volga have Chinese steering wheel?"

Prime Minister Mishustin is ..angry that in this "import replacement" basically only car logo has made in Russia, everything else is from China, even wheel that is really easy to produce. pic.twitter.com/qqyZ0PfvN8

— Jaanika Merilo (@jaanikamerilo) May 24, 2024