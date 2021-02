Venäjä karkottaa eurooppalaisia diplomaatteja

Venäjä aikoo karkottaa diplomaatteja Ruotsista, Saksasta ja Puolasta.

Maan ulkoministeriön mukaan EU-diplomaatit ovat ottaneet osaa oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyitä tukeviin ”laittomiin mielenosoituksiin”.

Venäjä ilmoitti asiasta vain muutama tunti ulkoministeri Sergei Lavrovin ja EU:n ulkopoliittisen edustajan Josep Borrellin tapaamisen jälkeen Moskovassa.

Ruotsin ulkoministeriö on kiistänyt diplomaattien osallistuneen mielenilmauksiin, kertoo BBC.

Started my visit to snowy Moscow this morning exchanging with representatives of the civil society, which is still vibrant despite the shrinking space for independent voices in #Russia.

The EU is & will continue to be the main supporter for civil society projects in the country pic.twitter.com/IkzNOWxW2n

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 5, 2021