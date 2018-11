”Venäjä iski osoittaakseen täyttä halveksuntaa”

Viron entisen presidentin Toomas Hendrik Ilveksen mukaan venäläisjoukkojen aggressio ukrainalaislaivoja kohtaan tapahtui tietoisesti Ukrainassa vuosina 1932–1933 raivonneen nälänhädän (Holodomor) muistopäivänä.

– Eli miksi nyt? Ottaen huomioon venäläisen ajattelutavan ja politiikan on täysin odotettua ja tyypillistä hyökätä Ukrainan kimppuun juuri Holodomorin muistopäivänä. Tarkoituksellinen nälänhätä tappoi kolme miljoonaa ukrainalaista. Vain osoittaakseen äärimmäisen halveksuntansa, Toomas Hendrik Ilves kirjoittaa Twitter-tilillään.

Holodomor oli Ukrainassa vuosina 1932–1933 raivonnut Neuvostoliiton aiheuttama nälänhätä, jossa kuoli eri arvioiden mukaan 3–14 miljoonaa ukrainalaista

Ukrainan presidentti Petro Poroshenko aikoo keskustella tänään Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin sekä muiden maailman johtajien kanssa Asovanmeren tilanteesta.

Venäläisjoukot valtasivat viikonloppuna kaksi ukrainalaista tykkivenettä ja yhden hinaajan. Venäläiset myös tulittavat ukrainalaislaivoja. Venäjä on myöntänyt ottaneensa alukset haltuunsa.

Ukrainan parlamentti kokoontuu maanantaina harkitsemaan poikkeustilan julistamista. YK:n turvallisuusneuvoston kokoontuu maanantaina kärjistyneen tilanteen johdosta.

So why now? With the mindset running Russian policy, it is exactly what you would expect and typical to attack Ukraine on precisely the day of the commemoration of the Holodomor, the purposeful famine that killed 3 million Ukrainians. Just to show their utter contempt and disdain

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) November 26, 2018