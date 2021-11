Vasemmistoliiton Jussi Saramon puhe herätti tunteita: Puola on ylläpitänyt kriisiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ryhmäpuhujan mukaan ”mitään todellista kriisiä Puolan turvallisuudelle rajalla ei ole ollut”.

Hallituspuolue vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jussi Saramon ryhmäpuheenvuoro eduskunnan välikysymyskeskustelussa herätti edustajakollegoiden huomiota. Saramo kertoi käyneensä viime viikolla Puolassa ja järkyttyneensä.

– En siksi, että Valko-Venäjää itsevaltaisesti johtava Aljaksandr Lukašenka on masinoinut maiden rajalle tuhansia turvaa tai parempaa elintasoa hakevia ihmisiä. Järkytyin siksi, että EU-maa Puola pelaa omista sisäpoliittisista syistään Lukašenkan peliä tämän omilla säännöillä, Jussi Saramo sanoi.

Hänen mukaansa Puolaa johtavalle oikeistolle ”ulkopuolinen vihollinen tuli kuin tilauksesta hallituksen taistellessa enemmistönsä puolesta ja EU:n oikeusvaltiovaatimuksia vastaan”.

– Puolan rajalla on yhä noin 2 000 siirtolaista aiemman jopa 10 000:n sijaan. Viime viikolla Puolalla oli rajalla 2 000 rajavartijaa, 600 poliisia ja jopa 15 000 sotilasta. Mitään todellista kriisiä Puolan turvallisuudelle rajalla ei siis ole ollut, Jussi Saramo sanoi.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz huusi väliin ironisesti, että ”Puolaahan tässä pitää syyttää”.

Saramo jatkoi toteamalla, että ”Espanjaan ja Italiaan, jopa pienelle Kyprokselle, on tänäkin vuonna pyrkinyt isompi joukko ihmisiä”.

– Asian tyylikkään hoitamisen sijaan Puola on itse ylläpitänyt kriisiä ja estänyt toimittajia ja ihmisoikeusjärjestöjä pääsemästä rajalle. Onko tämä oikein, edustaja Zyskowicz, että rajalle ei haluta ulkopuolisia silmiä näkemään, mitä siellä tapahtuu?

– Ihmisten on annettu kuolla nälkäisinä kylmyyteen. Uhreja ovat rajalle jätetyt perheet lapsineen, joita täälläkin oppositio keskittyy demonisoimaan diktaattori Lukašenkan toimiin keskittymisen sijaan. Peli ja säätila Puolan rajalla ovat olleet kylmiä, ja todella vastuutonta on, että Suomen oikeisto on tällä välikysymyksellä lähtenyt siihen mukaan. Panikointi ja Lukašenkan tukeminen tällaisilla välikysymyksillä eivät ainakaan paranna tilannetta siellä tai Suomen turvallisuutta.

Istuntosalin oikealta puolelta huudettiin, että ”tehän tuette Valko-Venäjää”.

Omassa puheenvuorossaan kristillisdemokraattien Päivi Räsänen kommentoi huolestuneensa, että hallituksella ”ei ole edes yhteistä tilannekuvaa ennen kaikkea Euroopan unionin Puolan rajoilla nähdystä kriisistä”.

– Vasemmistoliitto oli peräti sitä mieltä, että kriisi on Puolan luoma, Päivi Räsänen sanoi.

Jussi Saramo huusi väliin, että ”en sanonut niin”.

– Tämä on kyllä erittäin vakava väite, pöyristyttävä väite, eikä osoita sitä solidaarisuutta Euroopan unionin maata kohtaan ja sen suvereniteettia kohtaan, jota on laajasti peräänkuulutettu, Räsänen jatkoi.

Vastauspuheenvuoron saanut Saramo totesi, että ”toivoisi jotain rehellisyyttä tässä salissa”.

– Totta kai Valko-Venäjä on syyllinen tähän siirtolaisten väärinkäyttöön, kuten sanoin. Totesin, että Puola on itse jatkanut tätä kriisiä sulkemalla rajat avulta, tiedotusvälineiltä, pitkittämällä kriisiä, työntämällä siirtolaisia takaisin, jättämällä tilanteen hoitamatta, Jussi Saramo sanoi.