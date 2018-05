Vasemmistoliiton edustaja ylisti hallituksen esitystä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jari Myllykosken mukaan eduskunnassa on ’enemmän kuin papukaijamerkin arvoinen toimenpide tältä hallitukselta’.

Eduskunnassa kuultiin keskiviikkona harvinainen rajanylitys, kun opposition vasemmistoliiton Jari Myllykoski kiitti vuolaasti hallitusta Portugalin kanssa tehdyn verotussopimuksen irtisanomisesta. Nykyinen sopimus estää Suomea verottamasta Portugaliin maksettuja eläkkeitä.

Jari Myllykoski aloitti valittelemalla, ettei hänen kiitoksiaan kuule kovin moni.

– Nyt kun meitä on niin vähän tässä, niin tämä tieto ei kulje kovinkaan pitkälle, että edustaja Myllykoski tervehtii hallituksen esitystä erittäin positiivisena ja yhtyy siihen riemumielin, Jari Myllykoski sanoi.

– Mielestäni mietintö, mikä on hallituksen esityksen pohjalta tehty, on erinomaisesti tehty, ja se on vielä yksimielinen. Tätä pitää viedä nopeatahtisesti, eikä tässä kukaan saa ruveta heittämään niin sanotusti kapuloita rattaisiin.

Hänen mukaansa ”tämä hallituksen esitys on erittäin hyvä jatkumo sille, kun harmaaseen talouteen ollaan puututtu edellisen hallituksen aikana, ja tämä hallitus on jatkanut sitä”.

– Tämä on kyllä, voi sanoa, enemmän kuin papukaijamerkin arvoinen toimenpide tältä hallitukselta. Varsinkin täytyy sanoa, että valtiovarainvaliokunnan mietintö tältä osin on erittäin hyvin rakennettu ja perusteellinen, joten tämä vuonna 1970 tehty sopimus on nyt aika irtisanoa, Myllykoski totesi.

Kokoomuksen Timo Heinonen vastasi.

– Oli mukava kuunnella edustaja Myllykosken kehuja maamme hallitukselle, ja meinasin välihuudon huutaa, että saako tuon kirjallisesti, mutta sehän menee eduskunnan pöytäkirjaan, ja nämä kehut ovat sieltä kirjallisesti luettavissa. Valtiovarainministeri (Petteri) Orpon johdolla tässä on toimittu nyt määrätietoisesti Suomessa, Timo Heinonen sanoi.