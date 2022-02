Vasemmistolainen valittaa some-tekstistä kolme kertaa useammin

Vahvasti liberaaliksi amerikkalaistermien mukaisesti itsensä mieltävät ilmiantavat sosiaalisessa mediassa kolme kertaa konservatiiveja useammin käyttäjiä, jotka levittävät loukkaavaa sisältöä tai väärää tietoa. Asia ilmenee Cato-instituutin kyselystä.

Yhdysvalloissa termillä liberaali viitataan useimmiten lähinnä vasemmistolaisesti tai punavihreästi ajattelevaan henkilöön. Konservatiivi-termi yhdistetään poliittisesti enemmän oikeistolaisittain ajattelevaan ihmiseen.

Kyselyn mukaan ilmiannon ja valituksen sosiaalisen median palveluntarjoajalle on tehnyt 65 prosenttia vahvasti liberaaleista, 44 prosenttia maltillisista liberaaleista, 32 prosenttia maltillisista, 21 prosenttia maltillisista konservatiiveista ja 24 prosenttia vahvasti konservatiiveista.

Liberaalit estävät huomattavasti useammin käyttäjiä tai poistavat kavereistaan. Näin on tehnyt 80 prosenttia vahvasti liberaaleista ja 46 prosenttia kaikista vakaumuksellisimmista konservatiiveista.

Kysely kertoo, että sosiaalisen median yritykset ovat rankaisseet konservatiiveja sisällöistä useammin kuin liberaaleja. Vahvasti konservatiivisista henkilöistä 35 prosenttia kertoo, että heidän viestejään on poistettu palveluntarjoajan toimesta. Erittäin liberaalien vastaajien kohdalla luku on 20 prosenttia.

