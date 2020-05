Simon Elo: Vasemmisto jättää koronalaskun oikeistolle

Aivan kuin koronalaskun voisi kuitata veroja kiristämällä.

Maaseudun Tulevaisuus on teettänyt mielenkiintoisen kyselytutkimuksen siitä, miten suomalaiset haluaisivat kattaa koronakriisistä koituvat kulut. Punavihreät eli demareiden, vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat haluavat ennen kaikkea kiristää verotusta.

Aivan kuin koronalaskun voisi kuitata veroja kiristämällä. Niin paljoa kiristämisvaraa ei ole, ellei vasemmisto halua laittaa jo nyt maksumiehiksi ja -naisiksi joutuvat keskituloiset polvilleen. Kokoomuksen kannattajien selvä enemmistö haluaa leikata julkisia menoja ja etuuksia.

Kriisiaika on historian saranakohta, jolloin keskustaoikeiston on syytä olla hereillä. Hallituksen syksyn budjettiriihestä lähtien hanskat laitetaan käsiin ja puolueet alkavat antaa iskuja oikealta ja vasemmalta. Politiikka palaa koronahorroksen jälkeen politiikkaan. Koronakriisin varjolla vasemmistopuolueet haluavat, että Suomi harjoittaa jatkossa vasemmistolaisempaa talouspolitiikkaa.

”Leikkauksissa on pitkälti kyse siitä, että arvojärjestystä on pakko muuttaa, ja tämä johtaa luonnollisesti karsintaan tietyistä kuluista, kun toisaalle panostetaan,” kuten entinen pääministeri Esko Aho (kesk.) sanoi viisaasti Helsingin Sanomien haastattelussa koronakriisin aiheuttamista leikkauksista valtiontalouteen.

Vesa Vihriälän johtaman taloustieteilijöiden ryhmän esityksessä vuonna 2023 julkisia menoja karsittaisiin ja veroja kiristettäisiin jopa liki kymmenellä miljardilla eurolla vuodessa. Vasemmisto vastusti kiivaasti Sipilän hallituksessa tekemäämme neljän miljardin euron valtiontalouden sopeutusta.

Antti Rinteen (sd.) johdolla hallitusneuvotteluissa päätettiin ja Sanna Marinin (sd.) hallitus omaksui talouden nousukiidossa pysyvien menolisäyksien päälle kolmen miljardin euron ”tulevaisuusinvestoinnit”. Valtion tuottavaa omaisuutta myymällä halutaan kattavaa syömäkuluja. Hallituspuolueiden uusilla kansanedustajilla on ollut vuoden verran mukavaa aikaa jakaa rahaa kaikkeen hyvään. Todellisuus tulee hallituspuolueille vastaan. Toisen asteen maksuton koulutus maksaisi Kuntaliiton arvion mukaan yli 147 miljoonaa euroa, joten uudistus ei olisi veronmaksajille todellakaan maksutonta.

Kun vasemmisto sanoo että ”nyt on väärä aika puhua leikkauslistoista”, niin muistaako joku hetken, jolloin vasemmiston mielestä oli oikea aika puhua leikkauslistoista? Saati päättää leikkauksista? Viimeksi Paavo Lipposen (sd.) ja Jutta Urpilaisen (sd.) aikana?

Hallitusohjelmalta on koronakriisin myötä pudonnut pohja pois, mutta silti Rinne on kertonut vastustavansa menoleikkauksia. Jos demareiden puheenjohtajan Antti Rinteen puheet kuvaavat demareiden ajatuksia, niin vasemmisto aikoo jättää talouden sopeutuksen oikeistohallitukselle. Vuonna 2023 on säännönmukaiset eduskuntavaalit, joten punavihreillä on suuri kiusaus hypätä vaalien kautta opposition räyhäämään patamustien porvarien hävyttömästä leikkauspolitiikasta.

Koronakriisi muuttaa maailmaa, mutta vasemmisto pysyy samanlaisena.

Koronakriisi kertoo jotain hyvääkin ja huojentavaa ihmisyydestä: Valtaosa ihmisistä on ollut valmis rajoittamaan elämäänsä pelastaakseen toisen, hänelle tuntemattoman ihmisen elämän. Korona muuttaa arvoja. Miten tämä näkyy koronan jälkeen?

Simon Elo Simon Elo on sinisten eduskuntaryhmän entinen puheenjohtaja ja kokoomuksen Espoon kaupunginvaltuutettu.