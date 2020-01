Varoitus pandemiasta: Kiinan koronaviruslukuja epäillään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronavirustartuntoja voi olla ensi viikolla jo 200000.

Asiantuntija-arvioiden mukaan Kiinan raportoimat koronavirusluvut ovat epäilyttävän matalia, ja taudista voi tulla pandemia, New Scientist kertoo.

Hongkongin lääketieteellisen yliopiston dekaani Gabriel Leung totesi aiemmin tällä viikolla, että taudin pysäyttäminen ja epidemioiden estäminen Kiinan ulkopuolella vaatisi vielä nykyistäkin rankempaa liikkumisen rajoittamista. New Scientistin mukaan tilanne on saattanut kuitenkin mennä jo liian pitkälle.

Jutussa siteerataan tästä löytyvää Imperial College Londonin mallinnusta koronaviruksen leviämisestä. Arvion mukaan Kiinassa on todennäköisesti paljon virallisia lukuja enemmän tartuntoja. Ennusteen perusteella tartuntoja voi olla ensi viikolla jo kaikkiaan 200 000.

Kiina ilmoitti keskiviikkona, että tartunnan saaneita on noin 6 000 ja tautia on tavattu 31:ssä Kiinan 33 maakunnasta. Viikko sitten tartuntaluku oli alle 300 ja koronavirusta oli havaittu vain kolmessa maakunnassa. New Scientist kutsuu Kiinan virallisia lukuja ”massiiviseksi aliarvioinniksi”.

Kuolleisuus kysymysmerkki

Lukujen perusteella koronaviruksen tartuttavuus, eli niin kutsuttu R0-luku, on 2-4. Tämä tarkoittaa, että sairastunut tartuttaa keskimäärin kahdesta neljään ihmistä. Sairastunut alkaa laskelmien mukaan levittää tautia kahdeksan päivää tartunnan saatuaan.

Toronton yliopiston epidemiologian professori David Fismanin mukaan luvut eivät kuitenkaan istu tavallisiin epidemiamalleihin.

– Joko tapausten määrän, R0:n tai itämisajan on oltava pielessä, hän toteaa.

David Fisman uskoo ensimmäiseen vaihtoehtoon. Hän huomauttaa, että taudin diagnoosi vei aikaa. Viime päivien räjähdysmäinen kasvu tapausten määrässä kertoo Fismanin mukaan siitä, että koronavirus osataan nyt tunnistaa aiempaa paremmin. Hän huomauttaa lisäksi, että lieviä oireita saavat sairastuneet, jotka eivät hakeudu hoitoon ja testeihin saattavat silti pahentaa epidemiaa levittämällä sairautta.

Myös koronaviruksen vaarallisuus on yhä kysymysmerkki. Gabriel Leungin mukaan yksin Kiinan Wuhanissa on todennäköisesti 25 000 sairastunutta ja 19 000 itämisvaiheessa olevaa tapausta. Tähän mennessä noin 2,3 prosenttia koronavirukseen sairastuneista on menehtynyt.

Gabriel Leung huomauttaa kuitenkin, että 96 prosenttia potilaista potee yhä tautia, eikä ole siis menehtynyt eikä parantunut. Leungin tutkijatiimin laskelmien mukaan taudin kuolleisuus voi nousta vielä jopa 14 prosenttiin.