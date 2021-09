Varoitus massiivisesta häiriöstä: Näin aurinkomyrsky voisi iskeä

Tuoreen tutkimuksen mukaan tavallista voimakkaampi aurinkomyrsky voisi johtaa ”internetin maailmanloppuun” ja katkaista kaikki tietoliikenneyhteydet useiden kuukausien ajaksi.

Supermyrsky uhkaisi samalla modernin yhteiskunnan perusrakenteita. Kalifornian yliopiston apulaisprofessori Sangeetha Abdu Jyothi kertoo havahtuneensa uhkakuvaan pandemian myötä, sillä koronakriisin hallintaan ei ollut varauduttu riittävästi.

Apulaisprofessori esitteli aihetta koskevan julkaisun viestintäalan SIGCOMM 2021 -konferenssissa.

– Infrastruktuurimme ei kestäisi suuren mittakaavan aurinkomyrskyä. Ymmärrystä sen aiheuttamien vaurioiden laajuudesta ei juurikaan ole, Abdu Jyothi sanoo Wired-julkaisulle.

Maan magneettikenttä torjuu suurimman osan aurinkotuulesta, joka aiheuttaa ajoittain revontulia napapiirien tuntumassa. Kaikkein voimakkaimmat hiukkaspurkaukset syöksevät kohti maapalloa plasmaa, joka voi häiritä elektronisia laitteita, satelliitteja, sähköverkkoja ja esimerkiksi radioliikennettä.

Äärimmäisen vahvat purkaukset ovat melko harvinaisia, sillä niiden todenäköisyydeksi arvioidaan 1,6–12 prosenttia yhtä vuosikymmentä kohden. Vastaavia tapauksia on kirjattu vuosilta 1859 ja 1921.

Niin kutsuttu Carringtonin tapaus syyskuun alussa 1859 on voimakkain tunnettu geomagneettinen myrsky. Sen kerrotaan sytyttäneen lennätinlinjoja tuleen ja aiheuttaneen revontulia lähellä päiväntasaajaa.

Vuonna 1989 tapahtunut pienehkö aurinkomyrsky pimensi koko Quebecin provinssin yhdeksäksi tunniksi.

Abdu Jyothin mukaan meren alla kulkevat tietoliikennekaapelit ovat erityisen alttiita häriöille 50–150 kilometrin välein sijaitsevien optisten toistinten vuoksi. Kokonainen kaapeli voi muuttua käyttökelvottomaksi, jos yksi toistin rikkoutuu.

Mantereiden väliset yhteydet voisivat olla poikki viikkoja tai kuukausia.

– Internet-häiriöiden aiheuttamien päiväkustannusten hintalappu on arvioitu Yhdysvalloissa yli seitsemäksi miljardiksi dollariksi. Mitä jos verkko on poikki päivien tai jopa kuukausien ajan, Sangeetha Abdu Jyothi kysyy.

My SIGCOMM talk on the impact of solar superstorms on the Internet infrastructure is now online: https://t.co/L6Nl2Yygcs

There were many interesting questions in the Q&A session.

Paper: https://t.co/Wsv4RC2pbZ https://t.co/Y9ElvF7fTa

— Sangeetha Abdu Jyothi (@sangeetha_a_j) August 29, 2021