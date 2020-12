Varoitus Britanniassa: Sairaanhoidon tarve yli kevään tason

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusien tartuntojen määrä nousi hurjasti myös tiistaina.

Britannian terveysviranomaiset varoittavat koronaviruksen erittäin nopeasta leviämisestä eri puolilla maata.

BBC:n mukaan terveydenhuoltojärjestelmä NHS:n kapasiteetti on venytetty paikoin äärimmilleen ja jopa yli kevään epidemian huipputasosta.

Uusia Covid-19-tapauksia vahvistettiin maanantaina ennätykselliset 41 385 kappaletta, mutta heti perään tiistaina jo 53 135.

Tartuntamäärät olivat laskussa marraskuun puolivälin huipun jälkeen, mutta kääntyivät nopeaan kasvuun joulukuun puoliväliin mennessä.

Epidemiatilanteen heikentymisen taustalla on suurelta osin koronaviruksen uusi muunnos, joka on levinnyt erityisesti Lontoon ja Kaakkois-Englannin alueella. Muunnosta on löydetty matkailijoilta myös muun muassa Saksasta, Ruotsista, Yhdysvalloista ja Suomesta.

Sairaalahoidossa on Englannin NHS:n alueella yli 20 400 henkilöä eli enemmän kuin huhtikuussa, jolloin hoitoon oli joutunut noin 19 000 henkilöä. Infektioiden määrä oli tuolloin todennäköisesti ilmoitettua suurempi, sillä virustestestejä tehtiin nykyistä vähemmän.

Tilanne on samankaltainen Walesissa ja Skotlannissa.

– Hyvin korkea infektiotaso on yhä kasvava huoli, sillä sairaalamme ovat nyt aiempaa haavoittuvammassa tilassa. Potilasmäärät jatkavat kasvuaan monilla alueilla, kansanterveysviraston johtaja Yvonne Doyle sanoo.

Hänen mukaansa toivoa on näköpiirissä, sillä koronavirusrokotteen on saanut jo yli 1,2 miljoonaa ihmistä. Modernan sekä Oxfordin yliopiston ja AstraZenecan rokotteiden myyntilupaa odotetaan tammikuun alussa, mikä kasvattaa saatavilla olevien rokoteannosten määrää entisestään.

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan vain kahdeksan prosenttia briteistä aikoo ehdottomasti kieltäytyä rokotuksesta.