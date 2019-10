Valmet toimittaa kartonkikoneen USA:han

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ostaja GBI on maan johtava paperipohjaisten pakkausratkaisujen toimittaja.

Valmet toimittaa päällystetyn kartongin koneen Graphic Packaging Internationalin GPI:n tehtaalle Michiganiin Yhdysvaltoihin. Koneen käyttöönotto on suunniteltu vuoden 2022 ensimmäiselle puoliskolle.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden kolmannen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin, mutta yhtiöt eivöt julkista tilauksen arvoa.

– Valmetilla on erittäin hyvät suhteet GPI:iin, ja meillä on ollut menestyviä yhteisiä projekteja. Olemme iloisia, että saamme olla mukana tässä tärkeässä hankkeessa ja toimittaa uuden päällystetyn kartonkikoneen Yhdysvaltoihin, kertoo tiedotteessa Dave King, Pohjois-Amerikan aluejohtaja Valmetilta.

GBI valmistaa kuluttajapakkauksia. Yhtiö on Yhdysvaltojen suurimmpia taivekartonkien ja paperipohjaisten ruokailutuotteiden tuottajia. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna noin 6 miljardia dollaria. Sillä on yli 70 toimipistettä ja yli 17 000 työntekijää maailmanlaajuisesti.

– Valmet on tarjonnut meille innovatiivista mutta toimivaksi todettua teknologiaa saavuttaaksemme tuotteidemme korkeat laatutavoitteet. Meillä on ollut Valmetin kanssa hyvä ja pitkä yhteistyö. Suhteemme perustuu molemminpuoliseen luottamukseen, mikä on erittäin tärkeää tämänkaltaisissa suurissa hankkeissa, sanoo GPI:n suunnittelun ja teknologian vanhempi apulaisjohtaja Rusty Miller.

Valmet kertoo, että sen toimittamat koneet tuottavat vuosittain 86 miljoonaa tonnia paperia, kartonkia, pehmopaperia ja massaa, mikä on 70 prosenttia Pohjois-Amerikan tuotannosta. Yhtiöllä on Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa 18 liiketoimintayksikköä ja 1 344 työntekijää.