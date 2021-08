Valkovenäläinen aktivisti löytyi hirtettynä puistosta

Valkovenäläinen oppositioaktivisti Vitali Shishov on löytynyt kuolleena puistosta Ukrainan Kiovassa. Asiasta uutisoivan BBC:n mukaan Shishov oli ollut lenkillä, mutta ei palannut koskaan kotiin. Miehen katoamisesta uutisoitiin eilen illalla.

Aktivisti löydettiin viranomaisten mukaan hirtettynä. Ukrainan poliisi on avannut murhatutkinnan, jossa selvitetään oliko kyse itsemurhasta vai rikoksesta.

Vitali Shishov johti Valkovenäläinen talo -nimistä ryhmää. Se auttoi Valko-Venäjältä paenneita asettumaan Ukrainaan.

Valkovenäläisen toimittaja Tadeusz Giczanin mukaan Shishov oli kertonut hiljattain ystävilleen, että häntä varjostettiin. Giczan on julkaissut Twitterissä alla näkyviä kuvia Shishovista ja poliisin etsinnöistä.

Volunteers are still searching for Vitaly Shishov, leader of Belarusian diaspora in Kyiv, who went jogging this morning and disappeared. Police traced his phone, K9 searched the woods but to no avail. Friends say he’s been followed lately. SBU and Border guard have been informed. pic.twitter.com/ztTl7Fm0j8

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 2, 2021