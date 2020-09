Valko-Venäjän esittelemä presidentin tukija paljastui Venäjän poliitikoksi

Valko-Venäjän valtionmedian haastattelema ”paikallinen aktivisti” on paljastunut Venäjän kommunistipuolueen poliitikoksi.

Belarus-1-televisiokanava haastatteli uutislähetyksessään miestä, joka kertoi tukevansa presidentti Aljaksandr Lukašenkaa ja vastustavansa ”ulkovaltojen väliintuloa”.

Opposition Nexta-median mukaan kyseessä on Anton Tarasov, joka on ehdolla Moskovan paikallisvaaleissa.

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves vaatii miehelle välitöntä maahantulokieltoa EU-alueelle.

– Tämä on tiedusteluoperaatio, ja vain tiedustelupalveluiden agentit osallistuvat tällaiseen toimintaan. EU:ssa ei tarvita enää FSB:n tai GRU:n agentteja, niitä on jo tarpeeksi, Toomas Hendrik Ilves kirjoittaa Twitterissä.

Opposition suurmielenosoitukset ovat jatkuneet Valko-Venäjällä viikkokausia vilpillisinä pidettyjen presidentinvaalien jälkeen. Virallisten tulosten mukaan jo 26 vuotta hallinnut Lukašenka olisi saanut yli 80 prosenttia annetuista äänistä.

An EU visa ban and immediately. This is an intelligence operation and only intelligence officers engage in this kind of behavior. No need for more FSB/GRU agents in the EU. There are enough already. https://t.co/Sx2LBmYHhn

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) September 10, 2020