Uutissivusto poisti jäljittäjät ja mainokset: Näin nopea netti olisi ilman kaikkea roskaa

Amerikkalainen USA Today julkaisi EU:n tietosuoja-asetuksen vuoksi erillisen version uutissivustostaan. EU-käyttäjille näkyvältä sivustolta oli poistettu kaikki käyttäjiä seuraavat ja heistä tietoa tallentavat ohjelmat. Sivulla ei myöskään ollut mainoksia.

– Sivusto näytti todella nopealta, joten suoritin nopeustestin. Kuinka nopea Internet voisikaan olla ilman kaikkea roskaa, asiasta tviittaava itävaltalainen verkkoasiantuntija Marcel Freinbichler sanoo.

Hänen mukaansa sivuston koko oli pienentynyt 5,2 megatavusta 500 kilotavuun. Latausaika taas pieneni yli 45 sekunnista vain kolmeen sekuntiin. Aiemmin java-tiedostoja oli 124 kun nyt niitä ei ollut yhtään. Yli 500 pyynnöstä pudottiin 34 pyyntöön.

Tästä löytyvä sivusto todella latautuu erittäin nopeasti. Sen ylälaidassa mainostetaan sivuston ”Euroopan unioni -kokemusta”.

EU:n GDPR eli yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan perjantaina. Asetus koskee myös tahoja, jotka tallentavat EU-kansalaisten tietoja unionin ulkopuolelle. Asetuksen tarkoituksena on vahvistaa EU:ssa asuvien henkilöiden oikeuksia omiin henkilötietoihinsa. Asetus antaa käyttäjälle muun muassa laajat oikeudet tarkastaa omat tietonsa ja vaatia niiden poistamista.

Because of #GDPR, USA Today decided to run a separate version of their website for EU users, which has all the tracking scripts and ads removed. The site seemed very fast, so I did a performance audit. How fast the internet could be without all the junk! 🙄

5.2MB → 500KB pic.twitter.com/xwSqqsQR3s

— Marcel Freinbichler (@fr3ino) May 26, 2018