Uusi virusmuunnos leviää Ranskassa

Ranskalaistutkijat kertovat havainneensa uuden koronavirusmuunnoksen maan eteläosissa.

B.1.640.2-variantin uskotaan olevan peräisin Kamerunista, ja siihen sisältyy yli 40 mutaatiota. Ranskan valtion tukeman tutkimuksen esijulkaisun perusteella tautitapauksia olisi tähän mennessä vahvistettu 12 kappaletta.

Eri virusmuunnoksia on ilmaantunut pandemian alun jälkeen lukuisia. Vain muutamat ovat levinneet laajemmin aiempaa suuremman tartuttavuuden vuoksi.

Esimerkiksi viime viikkoina yleistyneen omikronmuunnoksen on havaittu leviävän erittäin herkästi, mutta aiheuttavan keskimäärin lievempää taudinkuvaa.

IHU Méditerranée Infection -tutkimuslaitoksen professori Philippe Colsonin mukaan B.1.640.2-variantin aiheuttamat tautitapaukset ovat keskittyneet tähän mennessä Marseillen alueelle. Asiasta kertovat muun muassa Jerusalem Post– ja NZ Herald -lehdet.

University College London -yliopiston professori Francois Balloux kehottaa suhtautumaan havaintoihin suurella varauksella. Hän huomauttaa, että tapauksia on vahvistettu vasta parisenkymmentä, minkä lisäksi viimeisin tutkimuksessa käytetty näyte on peräisin joulukuun 6. päivältä.

– Se ei selitä Etelä-Ranskassa nähtyä tapausmäärien nousua. Se ei ole vienyt satoja ihmisiä teho-osastolle Ranskassa, Balloux tviittaa.

