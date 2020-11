Uusi alue leviämisvaiheeseen – merkittäviä rajoituksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Johtajaylilääkärin mukaan Kymenlaakson koronavirustilanne on vakava.

Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä on maanantaina Kymsoten esityksestä todennut, että Kymenlaakso on koronavirusepidemian leviämisvaiheessa.

Kymenlaaksossa viimeisen kahden viikon ajalta ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on 52. Positiivisten tartuntojen osuus kaikista tutkituista näytteistä on viimeisen viikon aikana noussut 3,1 prosenttiin.

Kymsoten mukaan tällä hetkellä kolmannes tartunnoista jää selvittämättä.

− Kuitenkin edelleen merkittävä osa, eli puolet uusista tapauksista, on viime aikoina ollut henkilöillä, jotka ovat olleet jo karanteenissa altistumisen takia. Vanhemman väestön osuus tapauksissa on lisääntynyt. Sairaalahoidossa olevien koronaviruspotilaiden määrä on pysynyt vähäisenä, mutta tartuntojen lisääntyminen ikääntyneiden joukossa nostaa riskiä, että sairaalahoidon tarve tulee kasvamaan, Kymsoten tiedotteessa todetaan.

Kymsote, Kymenlaakson kunnat ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelevat parhaillaan rajoitustoimenpiteitä epidemian leviämisen hillitsemiseksi. Rajoitustoimenpiteitä ja uusia suosituksia valmistellaan koskemaan tapahtumia ja yleisiä kokoontumisia, julkisten tilojen käyttöä, opetuksen järjestämistä ja ryhmäharrastustoimintaa.

Tarkemmat tiedot rajoituksista ja uusista suosituksista julkaistaan tiistaina 1. joulukuuta, ja ne ovat tulossa voimaan kolmen viikon ajaksi 2.12.2020 alkaen.

– Kymenlaakson tilanne on vakava. Tulemme antamaan huomenna merkittäviä rajoituksia, joilla pyritään vähentämään monilta osin ihmisten välisiä fyysisiä kontakteja. Samalla haluamme korostaa, että näiden lisäksi jokaisen tulee omassa arjessaan vähentää kaikkea ei-välttämätöntä liikkumista ja fyysisiä sosiaalisia kontakteja, Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa sanoo tiedotteessa.