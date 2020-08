USA:ssa nyt yli 5 miljoonaa koronatartuntaa

Pandemia ei osoita laantumisen merkkejä.

Yhdysvallat ohitti sunnuntaina viiden miljoonan koronatartunnan rajan, uutisoi CNN. Todellinen lukumäärä voi tosin olla tätäkin huomattavasti korkeampi, varoittavat asiantuntijat.

Noin neljäsosa maailmalla vahvistetuista koronatartunnoista on nyt todettu Yhdysvalloissa. Virukseen on maassa kuollut yli 162 440 henkilöä, eli enemmän kuin missään muussa valtiossa. Pandemia ei vielä ole osoittanut laantumisen merkkejä, ja koronarajoituksista käydään useissa osavaltioissa kiivasta keskustelua.

Yli viidestä miljoonasta tartunnasta 40 prosenttia on todettu väkirikkaissa Kalifornian, Floridan, Texasin, New Yorkin ja Georgian osavaltioissa. New Yorkin koronatilanne on tasaantunut keväästä, mutta pelkästään Kaliforniassa uusia tartuntoja vahvistettiin sunnuntaina yli 7000.