USA:n väitetään valmistelleen Ukraina-sopimusta, jossa ”Vladimir Putin saisi paljon haluamastaan”

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinnon väitetään valmistelleen Ukrainan kriisiin Venäjän kannalta edullista diplomaattista ratkaisua. Asiasta kertoo toimittaja-kirjailija David Ignatius Washington Postin kirjoituksessaan.

Venäjä on siirtänyt viime aikoina noin 100 000 sotilasta Ukrainan rajan lähelle. Asiantuntijat ja Yhdysvaltain ja Ukrainan tiedustelut ovat varoittaneet Venäjän valmistelevan hyökkäystä.

Kirjoituksessa kerrataan amerikkalaisreaktioita Venäjän toimiin. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:lla kuvataan olevan tietoa siitä, että Venäjä on joukkojen siirtojen lisäksi tehnyt tällä kertaa salassa suunnitelmia myös siitä, miten niitä todella käytettäisiin.

– Raportit joukkojen keräämisestä eivät olisi voineet tulla huonompaan aikaan. Presidentti Biden tavoitteli parempia suhteita Moskovan kanssa tavattuaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin Geneven huippukokouksessa kesäkuussa. Venäläiset näyttivät tulevan vastaan vuoropuhelulla kyberturvallisuudesta ja strategisesta vakaudesta. [Joe Bidenin] hallinto oli viestinyt tukeaan diplomaattiselle sopimukselle Ukrainasta, joka antaisi Putinin paljon siitä, mitä hän haluaa, kirjoituksessa kerrotaan.

Jännitteet kuitenkin kasvoivat tämän jälkeen. CIA:n johtaja William Burns lähti lopulta marraskuun alussa poikkeukselliselle vierailulle Moskovaan. Julkisuudessa on aiemmin kerrottu ainoastaan, että Burns varoitti Kremliä siitä, mitä hyökkäyksestä Ukrainaan seuraisi. WP valottaa yksityiskohtia. Burnsin kerrotaan sanoneen vierailullaan, että hyökkäys Ukrainaan ”tuhoaisi Venäjän talouden ja veisi kaiken toivon suhteiden paikkaamiselta länsimaiden kanssa”. Varoituksia ei kuitenkaan kuunneltu.

Yhdysvaltojen sanotaan nyt tavoittelevan kahden linjan strategiaa, jossa yhtäältä pyritään estämään Venäjän hyökkäys, mutta toisaalta jatketaan keskusteluja Moskovan kanssa.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken tapaa tänään Yhdysvaltain Nato-liittolaisia Latviassa. Ministeri tulee WP:n mukaan jakamaan Nato-maille amerikkalaisten tiedustelutietoja Ukrainan tilanteesta ja keskustelemaan yhteisistä suunnitelmista Venäjän mahdollisen hyökkäyksen kustannusten nostamiseksi. Bidenin hallinnon samaan aikaan käymät neuvottelut voivat puolestaan johtaa Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaamiseen vielä ennen tämän vuoden loppua.

Väitteet Yhdysvaltain aiemmin kaavailemasta diplomaattisesta ratkaisusta ovat herättäneet huomiota ulkopolitiikan seuraajien parissa. Esimerkiksi Catholic University of American historian professori ja entinen Yhdysvaltain ulkoministeriön Venäjästä ja Ukrainasta vastaava virkamies Michael Kimmage toteaa Twitterissä, että tällainen sopimus olisi ”merkittävä muutos Yhdysvaltain poliittisessa linjassa”.

In October, “the administration had signaled support for an eventual diplomatic deal on Ukraine that would give Putin most of what he wanted,” writes @IgnatiusPost. This is quite a sentence. What kind of a deal? A remarkable shift in U.S. policy, if true. https://t.co/MJMwtYHipW

— Michael Kimmage (@mkimmage) December 1, 2021