USA:n sukellusveneille luolatukikohta Norjaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kylmän sodan ajan laitos aiotaan jälleen aktivoida.

Norja aikoo avata kylmän sodan aikaisen sukellusvenetukikohdan, The Times kertoo. Vuonossa Tromssan lähellä aivan maan pohjoisosassa sijaitseva Olavsvern suljettiin vuonna 2009. Nyt se halutaan kuitenkin saada Yhdysvaltain sukellusveneiden käyttöön.

Norjan yleisradio NRK:n mukaan sopimus asiasta voidaan saada valmiiksi jo tällä viikolla. Norjalaisuutisessa kerrotaan, että tukikohtaa käyttäisivät amerikkalaiset Seawolf-luokan taistelusukellusveneet. Sellaisen vierailusta Norjassa kerrottiin äskettäin poikkeuksellisesti julkisesti. Samassa yhteydessä julkaistiin myös ensimmäiset kuvat luokan nimikkoalus USS Seawolfista ainakin viiteen vuoteen.

The Timesin mukaan Olavsvernissä on nähty hiljattain amerikkalaisia upseereita.

Noin 90 kilometrin päässä Suomen rajasta sijaitseva valtava luolatukikohta on kaivettu kallioseinämään ja siihen kuuluu useita sukellusveneille soveltuvia laitureita ja suuri kuivatelakka. Se suljettiin aikanaan Venäjän suhteiden liennyttyä ja myytiin yhtiölle, joka on sittemmin vuokrannut sitä muun muassa Venäjän valtion yhtiö Gazpromin tutkimusaluksille. Venäläiskäyttöä on arvosteltu turvallisuusriskinä.

Tukikohta vaihtoi jälleen omistajaa vuonna 2019. Uusi omistaja WilNor Governmental Services AS tarjoaa muun muassa erilaisia logistiikkapalveluita Norjan puolustusvoimille. Kauppa avasi jälleen mahdollisuuden tukikohdan sotilaskäyttölle.

Tukikohdan palauttaminen on mitä ilmeisimmin osa Yhdysvaltain ja NATO:n kasvavaa panostusta toimintaan arktisilla alueilla ja halua haastaa yhä aktiivisemmaksi pohjoisessa käyvää Venäjää.

