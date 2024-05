Vaikeuksissa olevat Venäjän lentoyhtiöt huutavat valtiota apuun

Venäläisillä lentoyhtiöillä on yhä enemmän vaikeuksia ylläpitää koneidensa lentokelpoisuutta pakotteiden ja ikääntyvän konelaivaston takia. Utairin varatoimitusjohtaja Dmitri Belokon kertoi taloussanomalehti Kommersantin mukaan, että yhtiöt tarvitsevat uusia koneita, mutta ovat valmiita käyttämään myös käytettyjä koneita.

Belokonin mukaan lentoyhtiöt eivät pysty itse ostamaan ja tuomaan koneita ulkomailta. Samaan aikaan niiden konelaivastot ovat maksimikäytössä ja kotimaista konetuotantoa joutuu odottamaan liian pitkään, ainakin vuoteen 2026 saakka. Belokon pyytääkin viranomaisia kiinnittämään huomiota ongelmaan ja tarjoamaan apua sen ratkaisemiseksi.

– Kaikki lentoyhtiöt yrittävät yksityisyrityksinä löytää käytettyjä koneita ulkomailta, mutta toistaiseksi en ole kuullut yhdestäkään onnistumisesta… Haluaisin pyytää apua lainsäätäjiltä, sekä liikenneministeriöltä että hallitukselta, jotta asia saisi huomiota ja jotta sen hyväksi tehtäisiin enemmän, vetosi Belokon.

Hän ehdotti käytettyjen koneiden tuontia Iranin esimerkin mukaisesti, koska hänen mielestään se on ainoa tapa pitää yllä lentomatkustusta ja vastata kasvavaan kysyntään.

Belokon selitti Interfaxin mukaan, että suurin, kaikkia lentoyhtiöitä koskeva epävarmuus koskee ensimmäisten kotimaisten koneiden saatavuutta, koska valmistajilta kuulemiensa ennusteiden mukaan vuosina 2024–2025 ei ole odotettavissa yhtään konetta. Se tarkoittaa, että ensimmäiset koneet tulevat vuonna 2026 kysyntään, johon ei ole vastattu vuodesta 2022 saakka.

Venäjän liikenneministeriön julkisen neuvoston jäsenen Kirill Jankovin mukaan viranomaisilla on vielä vähemmän mahdollisuuksia koneiden hankintaan ulkomailta, koska lentokoneet ovat helposti seurattavia tuotteita. Jos jokin kolmannen maan lentoyhtiö myy käytetyn matkustajakoneen Venäjälle, siitä on seurauksia. Kun valmistaja kuulee, että kone on myyty pakotteiden vastaisesti, se lopettaa koneiden toimitukset tälle maalle tai lopettaa koneiden huollot siellä, selitti Jankov.

Ennen Venäjän hyökkäyssodan alkua venäläisillä lentoyhtiöillä oli 1 031 konetta, joista lähes kaksi kolmasosaa koostui Airbusin ja Boeingin konetyypeistä. Rosstatin mukaan viime vuoden alkupuolella Venäjän lentokonetehtaat toimittivat asiakkailleen kaksi siviilikonetta. Vuosina 2026–2030 niiden pitäisi hallituksen mukaan kuitenkin tuottaa yhteensä noin 870 konetta, keskimäärin 174 konetta vuodessa.