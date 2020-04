”USA:n salajuoni” – Feikkiuutiset koronasta leviävät verkossa

EU:n East StratCom -työryhmä on koostanut sosiaalisessa mediassa levitettyjä huhuja ja disinformaatiota koronaviruspandemiaan liittyen.

Kevään mittaan levitetyissä feikkiuutisissa on keskitytty erityisesti perättömiin väitteisiin, joiden mukaan uusi koronavirus olisi luotu amerikkalaisissa laboratorioissa.

Toinen suosittu narratiivi käsittelee EU:n ja Schengen-alueen väitettyä hajoamista kriisin seurauksena. Sosiaalisessa mediassa on nostettu samassa yhteydessä näkyvästi esiin Italiaan lähetettyä Venäjän asevoimien avustusryhmää.

Kolmanneksi eniten löytyi väitteitä, joiden mukaan koronavirus on suunniteltu aseeksi Kiinaa ja sen talousjärjestelmää vastaan. Salaliittoteoreetikot spekuloivat myös ”globaalin eliitin” ja pandemian välisestä yhteydestä.

Yli kymmenessä tapauksessa koronaviruskriisi yhdistettiin Venäjä-myönteisissä medioissa Ukrainan arvosteluun ja jopa natsismisyytöksiin.

The pro-Kremlin blame game: disinformation articles claiming that #COVID19 was manufactured by the US saw the highest engagement numbers on the social media. https://t.co/T9cvBDAZfT

— EUvsDisinfo (@EUvsDisinfo) April 2, 2020