USA:n raketinheittimiä Latviaan – ”äärimmäisen nopeaa toimintaa”

Yhdysvaltain erikoisjoukkojen raportoidaan siirtäneen tällä viikolla pitkän kantaman raketinheitinjärjestelmän Latviaan. Spilven lentokentällä lähellä Riikaa järjestetyssä harjoituksessa demonstroitiin Latvian yleisradion mukaan nopeutta, jolla amerikkalaista HIMARS-raketinheitinjärjestelmää kyetään operoimaan.

Latvian puolustusministeri Artis Pabriks ja Yhdysvaltain suurlähettiläs John Carwile olivat paikalla seuraamassa, kun USA:n erikoisjoukkojen MC-130J-kone laskeutui Spilveen, HIMARS ajettiin koneesta ulos ja saatettiin ampumavalmiuteen ja lastattiin sen jälkeen takaisin koneeseen. Kaiken tämän kerrotaan tapahtuneen 15 minuutissa.

Harjoituksen tarkoituksena oli Latvian puolustusministeriön mukaan esitellä yhteisen puolustuksen suorituskykyjä ja liittoutuneiden kykyä siirtää nopeasti tulitukijärjestelmiä maan omien joukkojen tueksi.

– Vakuutuimme tänään USA:n kyvystä ja valmiudesta siirtää HIMARS-raketinheitinjärjestelmä salamannopeasti Latviaan – mihin tahansa ja milloin tahansa, puolustusministeri Pabriks sanoo.

Yhdysvaltain erikoisjoukkojen Euroopan-esikunnan mukaan samantyyppinen harjoitus toteutettiin viime viikolla Ruotsissa osana maiden asevoimien laajempaa yhteisharjoitusta. Gotlantiin erikoisjoukkojen MC-130J-kone saapui Ruotsin ilmavoimien C-130H-koneen ja JAS 39 Gripen -hävittäjien saattamana.

HIMARS-järjestelmän kantamaksi ilmoitetaan noin 500 kilometriä. Järjestelmän toimintaa esitellään tällä amerikkalaisvalmistaja Lockheed Martinin julkaisemalla videolla.

#DidYouKnow the High Mobility Artillery Rocket System #HIMARS is a long range precision artillery system that can fit on any medium sized aircraft and be delivered on land anywhere; including austere environments thanks to SOF aviators! #SOFinEurope 🇱🇻 🇺🇸@USEmbassyRiga @352SOW pic.twitter.com/bLHOGj07ak

— US Spec Ops Europe (@US_SOCEUR) October 25, 2021