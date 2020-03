USA:n lentokentillä täysi kaaos

Matkustajakaaos voi olla otollinen ympäristö koronaviruksen leviämiselle.

Presidentti Donald Trumpin perjantaina antama äkillinen määräys Euroopasta saapuviin matkustajiin kohdistetuista ”tehostetuista terveystarkastuksista” aiheutti Washington Postin mukaan lauantaina kaaoksen amerikkalaislentokentillä, joiden viranomaiset yrittivät soveltaa uutta määräystä. Määräys täydentää aiemmin viikon alussa annettua määräystä kieltää saapumiset Euroopasta Yhdysvaltoihin.

Määräys kohdistuu kaikkiin matkustajiin, jotka saapuvat jostakin aiemmin kieltolistalle päätyneestä 28:sta Euroopasta maasta, mukaan lukien Suomesta.

Nyt 13 amerikkalaiskentällä lentokenttäviranomaiset käyvät läpi kaikkien Euroopasta saapuvien terveystiedot, tutkivat näiden mahdolliset oireet ja ohjeistavat itsekaranteeniin. Kaikki matkustajat ovat jääneet iästään riippumatta seisomaan yhteen kasaantuneeseen ja kiemurtelevaan pitkään jonoon luoden näin itse asiassa otolliset olosuhteet viruksen leviämiselle.

Kotimaan turvallisuudesta vastaava vt. ministeri Chad Wolf myönsi tviitissään, että virasto on tietoinen pitkistä jonoista ja yrittää lisätä henkilökuntaa.

– Ymmärrän, että tämä on erittäin stressaavaa. Näinä poikkeuksellisina aikoina vetoamme kärsivällisyyteenne. Tällä hetkellä terveydenhuollon ammattilaisilta menee noin 60 sekuntia yhden matkustajan tarkastamiseen. Tehostamme toimintaamme, mutta amerikkalaisten terveys ja turvallisuus on ensisijaista, lisäsi Wolf jatkotviitissään.

DHS is aware of the long lines for passengers who are undergoing increased medical screening requirements. Right now we are working to add additional screening capacity and working with the airlines to expedite the process. 1(/2) — Acting Secretary Chad Wolf (@DHS_Wolf) March 15, 2020

This is the scene at O’Hare airport. The traveler who took the photo said it’s a 6-hour wait for bags then on to customs for 2-4 more of waiting in shoulder-to-shoulder crowds. Police are handing out water and disinfectant wipes. @fly2ohare #ord #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/UTx9E0nj1s — Brooke Geiger McDonald (@BrookeGMcDonald) March 15, 2020

Just waiting in a very long line with thousands of people to clear Customs at JFK T4. Not sure who's really taking things seriously. @JFKairport @DHSgov @realDonaldTrump pic.twitter.com/0xjV42V2zs — jake vinson (@vjake20) March 15, 2020