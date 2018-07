USA:n laivaston fiaskoalus jälleen vaikeuksissa – 40 miljoonan dollarin huolto

Yhdysvaltain laivaston huippumoderni häivealus on joutunut palaamaan telakalleen moottorivian vuoksi.

Zumwalt-luokkaan kuuluvan USS Michael Monsoorin turbiinin osien kerrotaan vaurioituneen viimeisten merikokeiden yhteydessä helmikuussa.

USNI News -sivuston mukaan molemmat Rolls Royce MT30 -kaasuturbiinikoneet täytyy vaihtaa, mistä aiheutuu noin 40 miljoonan dollarin kustannukset. Jos alus saadaan korjattua syksyyn mennessä, on sen määrä siirtyä San Diegoon taistelujärjestelmien käyttöönottoa varten.

Ongelmien piinaamia Zumwalt-luokan hävittäjäaluksia oli alun perin tarkoitus rakentaa 32 kappaletta. Määrää vähennettiin ensin 24:ään, sitten seitsemään ja lopulta vain kolmeen.

Yhden aluksen hinnaksi muodostui lähes neljä miljardia dollaria.

Laivasto ilmoitti aiemmin keväällä lopettavansa pitkän kantomatkan LRLAP-ammusten tilaamisen niiden korkean hinnan vuoksi. Lähes sadan kilometrin päähän yltävä ammus ohjautuu tarkasti kohteeseensa ja voi muuttaa kulkuaan maaston edellyttämällä tavalla.

Käsistä riistäytyneiden kustannusten vuoksi yhden aluksen ammustäydennys olisi maksanut Yhdysvalloille yhtä paljon kuin uuden F/A-18E Super Hornet -hävittäjälaivueen hankkiminen.

– Aluksesta puuttuu sen alkuperäinen tutkajärjestelmä ja siinä on vain yksi keskimatkan ilmatorjuntaohjus. Sillä ei ole ohjuspuolustuskykyä eikä lyhyen kantaman ilmapuolustusjärjestelmää. Myös sen häiveteknologiaa on jatkuvasti riisuttu, Drive-julkaisu luetteli projektin ongelmia maaliskuussa.

– Nyt laivan tykeilläkään ei ole ammuksia. On aika todeta, että koko aluskonsepti on täysin pirstaleina.

