USA:n amiraali valittelee: Kuollutta ISIS-johtajaa ei kunnioitettu

James Winnefeldin mukaan presidentti ’kasasi nöyryytystä’ Abu Bakr al-Baghdadille.

CBS:n Face the Nation -ohjelmassa haastateltiin presidentti Barack Obaman aikaista USA:n asevoimien aselajikomentajien neuvoston varapuheenjohtaja James Winnefeldiä ISIS-iskusta. USA:n erikoisjoukkojen hyökkäyksessä sai surmansa ISIS:n johtaja Abu Bakr al-Baghdadi.

Juontaja totesi presidentti Donald Trumpin kutsuneen al-Baghdadia koiraksi, joka ulisi ja itki. Amiraali Winnefeld sanoi tämän olevan hänen mielestään virhe.

– Tämä on osa presidentin huomioista, jotka vaivasivat minua, tämä jatkuva nöyryytyksen kasaaminen. Pieni määrä sitä on sopivaa. Mutta lähetät signaalin hänen seuraajilleen ympäri maailmaa, joka saattaa aiheuttaa sen, että he potkaisevat takaisin ehkä rajummin tämän myötä, amiraali James Winnefeld varoitti.

Winnefeldin mukaan kyse on uskonnollista vapautta koskevasta taistelusta ja ”arvostuksesta toisia uskontoja kohtaan”.

– Jos muistelette (Osama) bin Laden -rynnäkköä, niin niin paljon kuin inhosimme sitä miestä, ja niin paljon kuin hän vahingoitti maatamme, kohtelimme hänen ruumistaan islamille kuuluvalla kunnioituksella.

Admiral James Winnefeld tells @margbrennan that he's worried about Trump's "piling on" by describing al-Baghdadi as a "dog." Says it sends a signal to followers "that could cause them to lash out possibly more harshly in the wake." pic.twitter.com/L6y7a17bm0 — Face The Nation (@FaceTheNation) October 27, 2019

BREAKING: Speaking this morning on CBS "Face the Nation," Obama's Jt Chiefs Vice Chair James Winnefeld bashed Trump for "piling humiliation" on ISIS after lethal raid on its kingpin:"If you look back at the bin Laden raid, we treated his body with respect that is due under Islam" pic.twitter.com/qUavXsHYOl — Paul Sperry (@paulsperry_) October 27, 2019