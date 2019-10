”Ulisten ja itkien ja kiljuen – kuoli kuin koira ja pelkuri”

Yhdysvaltain Valkoinen talo julkisti sunnuntaina oheisen valokuvan tilannehuoneesta, josta johdettiin ISIS:n johtaja Abu Bakr al-Baghdadin surmannutta iskua.

USA:n presidentti Donald Trump sanoi tavoitelleensa tätä kolmen vuoden ajan.

– Baghdadin kiinniottaminen tai tappaminen on ollut hallintoni kansallisen turvallisuuden ylin prioriteetti. USA:n erikoisjoukot toteuttivat vaarallisen ja uskaliaan yöiskun luoteis-Syyriaan tämän tehtävän toteuttamiseksi, Donald Trump sanoi.

Kahdeksan helikopterin kuljettaman miehistön voimin tehdyssä iskussa ei kuollut amerikkalaisia, mutta sotilaskoira haavoittui, kun Abu Bakr a-Baghdadi räjäytti itsensä ja kolme lastaan. Trumpin mukaan suuri määrä Baghdadin taistelijoita ja seuralaisia kuoli hänen mukanaan.

– Hän kuoli juostuaan umpikujatunneliin, ulisten ja itkien ja kiljuen. Tuolloin alue oli jo puhdistettu, ihmisten joko antauduttua tai tultua ammutuksi ja tapetuksi. Yksitoista nuorta lasta siirrettiin talosta vahingoittumattomina, presidentti totesi.

– Hän tuli tunnelin päähän, koiriemme ajaessa häntä takaa. Hän räjäytti vyönsä tappaen itsensä ja kolme lasta.

– Roisto joka yritti niin kovasti pelotella muita vietti viime hetkensä täydellisessä pelossa, paniikissa ja kauhussa – järkyttyneensä amerikkalaisista joukoista häntä kukistamassa.

Donald Trump sanoi ISIS-johtajaa lausunnossaan ja sen jälkeen tiedotustilaisuudessa ja haastatteluissa useaan kertaan ”koiraksi”.

– Hän kuoli kuin koira. Hän kuoli kuin pelkuri. Maailma on nyt paljon turvallisempi paikka. Jumala suojelkoon Amerikan Yhdysvaltoja!

Samaan aikaan kun Donald Trump puhui, operaatio jatkui. Abu Bakr al-Baghdadin oikeaksi kädeksi sanottu ISIS:n puhemies Muhajir by Ayn al-Bayda surmattiin puheen aikana Hellfire-ohjuksilla Jarablusin lähellä Syyrian Aleppossa.

Statement from the President on the Death of Abu Bakr al-Baghdadi: https://t.co/N8fTfbbhq9

— The White House (@WhiteHouse) October 27, 2019