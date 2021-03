USA:n amiraali: Tällainen on seuraava maailmansota

Uudet teknologiat muuttavat entisen Nato-komentajan mukaan merkittävästi sodankäynnin luonnetta.

Amerikkalaisamiraali James Stavridis kehottaa maansa päättäjiä ymmärtämään, että Yhdysvaltojen sotilaallinen johtoasema ei enää ole itsestäänselvyys.

– Jos luulette, että tulevaisuuden sodat käydään kuten ennen, jolloin laivojen, lentokoneiden ja panssarivaunujen kehittyneisyys ja lukumäärä ovat dominanssin olennaisin mittari, siinä tapauksessa Yhdysvallat on edelleen kadehdittavassa asemassa, Naton entinen sotilaskomentaja Stavridis toteaa Washington Postiin yhdessä entisen erikoisjoukkoupseerin Elliot Ackermanin kanssa kirjoittamassaan artikkelissa.

– Tukialuslaivastomme on nykyisin vailla vertaistaan. Tukialussodankäynti – varsinkin sellaisena kuin se lähes sata vuotta sitten sai alkunsa – on kuitenkin käymässä vanhanaikaiseksi ja merenalaisten uhkien haastamaksi. Autonomiset teknologiat, kuten miehittämättömien ilma- ja vesialusten parvet saattavat yhdessä hypersoonisten ohjusten kanssa muuttaa voimasuhteet valtamerillä, he sanovat.

Jos Yhdysvaltojen jännitteinen suhde Kiinaan eskaloituisi noin kymmenessä vuodessa kolmanneksi maailmansodaksi, onkin heidän mukaansa syytä kysyä, mitkä olisivat USA:n mahdollisuudet.

– Meidän on tunnistettava se tosiasia, että tulevaisuuden keskeiset asejärjestelmät ovat suurelta osin miehittämättömiä ja usein myös autonomisia. Ostamme ja rakennamme yhä asejärjestelmiä, jotka on suunniteltu sellaisia konflikteja varten, joita emme todennäköisesti enää kohtaa.

Irti menneistä kaavoista

Myös kybersodankäynti tuo Stavridisin ja Ackermanin mukaan tyystin uudenlaisen ulottuvuuden tuleviin sotiin.

– Asiantuntijat ovat soittaneet hälytyskelloja haavoittuvuuksista jo toistakymmentä vuotta. Silti liian moni poliitikko kuvittelee edelleen, että niin kauan kuin heidän pankkitilinsä ja kotiverkkonsa on suojattu salasanoin, kansallinen turvallisuusinframme pysyy hyvin suojattuna ja koskemattomana. Ongelmaan kohdistettuine riittämättömine sotilas- ja siviiliresursseinemme olemme kuitenkin menossa kohti ”kyber-Pearl Harboria”, he varoittavat.

Jos Yhdysvallat haluaa säilyttää johtoasemansa, se tarvitsee heidän mukaansa merkittävää panostusta hyökkäyksellisiin kybersuorituskykyihin, eliittijoukkoihin ja miehittämättömiin ajoneuvoihin.

– Kaikkein eniten me tarvitsemme aktiivista mielikuvitusta. Meidän tulisi koota näkemyksiä paitsi turvallisuuden ammattilaisilta, myös historioitsijoilta, kirjoittajilta, ulkopolitiikan asiantuntijoilta ja taidealojen edustajilta, Jos aiemmin on yhtään epäröity, viimeistään pandemian olisi osoitettava johtajillemme, miten tärkeää on kaavoihin kangistumaton ajattelu, kun kyse on maahamme kohdistuvien tulevien uhkien ennakoinnista ja kriisin välttämisestä ennen kuin se on jo ovella, he toteavat.