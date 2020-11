USA saa 40 miljoonaa rokoteannosta joulukuussa

Terveysministeri Alex Azar arvioi Yhdysvaltain saavan käyttöönsä vuoden loppuun mennessä yhteensä 40 miljoonaa annosta Pfizer- ja Moderna-yhtiöiden kehittämiä koronavirusrokotteita.

Molempien tuotteiden odotetaan saavan lääkevirasto FDA:n käyttöluvan lähiviikkojen aikana.

– Meillä on nyt kaksi turvallista ja erittäin tehokasta rokotetta, joiden jakelu voi alkaa FDA:n lupaprosessin jälkeen jo lähiviikkojen aikana, Alex Azar sanoi Warp Speed -rokoteoperaation tiedotustilaisuudessa.

Joulukuussa saatavilla oleva määrä riittäisi noin 20 miljoonan amerikkalaisen suojaamiseen, sillä rokotteet on annettava kahdessa erässä muutaman viikon välein. Pfizerin ja Modernan odotetaan tuottavan vuodenvaihteen jälkeen Yhdysvalloille yli 40 miljoonaa annosta kuukaudessa.

Koronavirusrokottaminen voidaan aloittaa alle vuorokausi myynti- ja jakeluluvan myöntämisestä.

Molemmat rokotteet ehkäisevät Covid-19-infektioita 94–95 prosentin tehokkuudella. Kymmenien tuhansien ihmisten kliinisten kokeiden perusteella vakavia haittavaikutuksia ei esiintynyt väsymyksen kaltaisten tilapäisten oireiden ohella.

Modernan rokotteen arvioidaan saavan hätäkäyttöluvan noin viikko Pfizerin jälkeen. Täyden myyntiluvan myöntämisessä kestää todennäköisesti muutama kuukausi.

Alex Azarin mukaan lähiviikkoina odotetaan tuloksia myös kahdesta muusta koronavirusrokotteesta.

Joined by Dr. Slaoui and General Perna for a briefing on the efforts of President Trump's #OperationWarpSpeed to deliver safe and effective vaccines and therapeutics to the American people. https://t.co/gvGP2BLFcT

— Secretary Alex Azar (@SecAzar) November 18, 2020