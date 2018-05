USA irti Iranin ydinasesopimuksesta – katso tästä

Yhdysvallat vetäytyy Iranin kanssa tekemästään ydinsopimuksesta.

Presidentti Donald Trump totesi ilmoituksessaan, että Iran on maailman johtava terrorismia tukeva valtio.

Donald Trump sanoi aiemman sopimuksen olleen niin huono, että se loukkasi häntä itseäänkin ”kansalaisena”. Hän aikoo palauttaa Irania koskevat taloudelliset pakotteet.

"We will be instituting the highest level of economic sanction. Any nation that helps Iran in its quest for nuclear weapons could also be strongly sanctioned by the United States. America will not be held hostage to nuclear blackmail."

— The White House (@WhiteHouse) May 8, 2018