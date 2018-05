USA asetti EU:lle tullimaksuja – ”Epäoikeudenmukaista ja vaarallista”

Yhdysvallat aikoo asettaa EU:lle, Meksikolle ja Kanadalle teräksen ja alumiinin tuontitulleja.

BBC:n mukaan teräkselle on tiedossa 25 prosentin ja alumiinille 10 prosentin tullimaksu. Kauppaministeri Wilbur Ross kertoi päätöksen astuvan voimaan keskiyöllä.

Ranskan talousministeri Bruno Le Mairen mukaan tullien käyttöönotto on ”epäoikeudenmukaista ja vaarallista”. Hänen totesi aiemmin torstaina, että EU on jo varautunut vastatoimenpiteisiin.

– Me eurooppalaiset tulemme vastaamaan yhtenäisesti ja vahvasti, Le Maire sanoi.

Si Donald #Trump applique des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium, l'#Europe tirera toutes les conséquences de cette décision injustifiée et injustifiable.

Je l'ai rappelé ce matin à @SecretaryRoss : nous, Européens, répondrons de manière unie et ferme ! 🇪🇺 pic.twitter.com/wyLekRdAaj

— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) May 31, 2018