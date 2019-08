US: Paavo Lipponen tyrmäsi työajan lyhentämisen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerin kanta vaikutti koko hallitukseen, arvioi kokeilujen silloinen vetäjä.

Paavo Lipponen ei pääministerinä innostunut työaikojen lyhentämisestä, kertoo Uusi Suomi. Asia paljastuu työmarkkinaneuvos Pekka Peltolan vuonna 1999 ilmestyneestä kirjasta ”Flexibility through 6-hour shifts – Summary of the 6+6 Project”. Peltola veti 1990-luvulla Suomessa järjestettyjä lyhyemmän työajan kokeiluja.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.) ehdotti viime viikolla lyhyempiä työviikkoja- ja päiviä, perustellen avaustaan juuri 1990-luvun kokeilujen tuloksilla. Marinin puoluetoveri, silloinen pääministeri Paavo Lipponen ei kuitenkaan lämmennyt kokeiluille, Peltola kirjoittaa.

– Pääministeri Paavo Lipponen, sdp:n puheenjohtaja, oli paljon kriittisempi alusta lähtien.

Lipponen halusi nykyisten töiden jatkamisen sijasta keskittyä uusien työpaikkojen luomiseen, Peltola arvioi. Lipposen kanta ”vaikutti koko hallituksen linjaan”, vaikka hallituspuolueista vihreät ja vasemmistoliitto suhtautuivatkin Peltolan luotsaamiin kokeiluihin myönteisesti. Myös työministeri Liisa Jaakonsaaren kanta oli aluksi suopea.

Peltolan mukaan Lipposen ensimmäisen hallituksen suhtautuminen kokeiluihin muuttui kielteiseksi kuitenkin jo ennen niiden tulosten julkistamista, koska paranevat työllisyysluvut lisäsivät luottamusta ”talouskasvun ongelmia ratkovaan voimaan”