Unicefin mukaan Itä-Ukrainan lapset ovat vaarassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Järjestö on huolissaan Itä-Ukrainan pahentuneesta väkivaltatilanteesta.

Unicefin mukaan Itä-Ukrainan tilanne on muuttunut entistä väkivaltaisemmaksi koronakriisin myötä. Järjestö on huolissaan etenkin lasten turvallisuudesta.

Järjestön mukaan lisääntynyt kranaattituli on aiheuttanut lukuisia lapsiuhreja ja vahingoittanut kouluja Itä-Ukrainan alueella. Tämä tekee elämästä entistä vaikeampaa niille noin 430 000 lapselle, jotka elävät jo kuusi vuotta kestäneen kriisin keskellä.

Unicefin mukaan kuusi lasta haavoittui kotonaan, kun heidän kylänsä joutuivat kranaattitulen kohteeksi toukokuun ensimmäisellä viikolla. Vakavasti loukkaantuneiden joukossa oli kolme nuorta tyttöä, joista kaksi oli sisaruksia. Tytöt olivat iältään 7-10 -vuotiaita.

Järjestön tietojen mukaan haavoittuneita lapsia on tämän vuoden puolella jo 10, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Kouluja vastaan on hyökätty tämän vuoden aikana jo yhdeksän kertaa. Hyökkäyksistä viisi tapahtui huhtikuun aikana.

Ukrainassa on yli 19 000 koronavirustapausta ja perheet ovat olleet karanteenissa maaliskuun lopusta alkaen. Pandemian takia Ukrainan koulut käydään lukuvuoden loppuun saakka kokonaan etänä, mikä jättää monet lapset Itä-Ukrainan kontaktilinjan lähellä kokonaan vaille koulutusta, sillä verkkoyhteydet ovat puutteelliset eikä opiskeluvälineitä ole.

Unicef kertoo tekevänsä työtä Itä-Ukrainassa lasten ja lapsiperheiden auttamiseksi.