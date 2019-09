Ukrainan presidentin videolla Suomi-vitsi

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin komediaryhmä ja tuotantoyhtiö Kvartal95 tuotti alla näkyvän videon Kiovassa hiljattain järjestetyn Yalta European Strategy -konferenssin kevennykseksi.

Videolla näytetään kieli poskessa tehty maailman johtajien WhatsApp-ryhmäkeskustelu. Siihen on ujutettu myös vitsi Suomesta.

Keskustelu alkaa Ukrainan tervehdyksellä, johon Ranska ja Saksa vastaavat heti. Sitten ruudulla näkyy teksti ”Suomi kirjoittaa”. Se kuitenkin häviää, eikä mitään viestiä ilmesty. Tervehdykset jatkuvat ja kehittyvät pian keskusteluksi, jossa nähdään niin Venäjän, Kiinan ja Yhdysvaltojen nokittelua kuin yrityksiä puhua investoinneista Ukrainaan. Välillä paikalla pyörähtää kansainvälinen valuuttarahasto IMF. Pohjois-Koreakin piipahtaa chatissa ja maailman johtajat päätyvät jopa julkaisemaan selfieitä keskusteluun. Kun polveileva keskustelu on jatkunut useita minuutteja, ilmestyy ruudulle lopuksi Suomen tervehdys ”Hi!!!!”.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tuli ennen poliittista uraansa tunnetuksi koomikkona, näyttelijänä ja ohjaajana.

Part of the entertainment at #YESUkraine2019 tonight provided by Ukrainian President Zelenskiy’s comedy troupe, Kvartal 95 — a WhatsApp group for world leaders: pic.twitter.com/WxPDog9Rot

— Christopher Miller (@ChristopherJM) September 13, 2019