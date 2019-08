Ukraina yrittää uudistaa KGB-jäännettään

Ukrainan turvallisuuspalvelun uudistaminen on uuden presidentin suurin koetinkivi.

Ukrainan uuden presidentin Volodymyr Zelenskyin hallituksen yksi tärkeimmistä tavoitteista on maan ”superorganisaation”, turvallisuuspalvelu SBU:n uudistaminen. Se on samalla laajempi indikaattori sille, kuinka korruptionvastainen taistelu ja demokraattiset uudistukset tulevat toteutumaan.

Länsimaat yrittivät saada jo edellistä presidenttiä Petro Poroshenkoa uudistamaan maan turvallisuuspalvelua, mutta tämä ei ollut valmis luopumaan niin voimakkaasta aseesta kuin SBU vedoten käynnissä olevaan sotaan.

SBU on Ukrainan KGB:n suora seuraaja ja se on vastuusssa ainoastaan maan presidentille. Vanhan KGB:n tyyliin kyse on massiivisesta koneistosta, jolla on 30 000 työntekijää eli seitsemän kertaa enemmän kuin Britannian M15:lla tai neljä kertaa enemmän Israelin Mossadilla.

Presidentit ovat yleensä nimittäneet sen johtoon omat miehensä ja poliittiset liittolaisensa, jotka ovat sitten kurmottaneet kulloisenkin presidentin poliittisia ja taloudellisia kilpailijoita. Myös Zelenskyi on nimittänyt turvallisuuspalvelun johtoon ainakin väliaikaisesti tuotantoyhtiönsä Kvartal 95:n johtajan ja kampanjapäällikkönsä Ivan Bakanovin.

Länsimaisista tiedustelupalveluista poiketen SBU:lle kuuluu myös poliisin tehtäviä, kuten korruption ja talousrikosten tutkinta. Erityisesti näitä tehtäviä varten perustettiin villeinä 1990-luvun vuosina ”Direktoraatti K”, joka on itse kunnostautunut korruptiossa ja talousrikoksissa. Länsimaat ovatkin kehottaneet Ukrainaa siirtämään osan tehtävistään korruptionvastaiselle virastolle ja kansalliselle poliisille.

KGB:n jäänteenä SBU:n ongelmana on ollut myös henkilöstön enemmän tai vähemmän salainen uskollisuus Moskovaa kohtaan. SBU:n uudistamista vuosina 2003-2005 yrittäneen kenraali Ihor Smeshkon mukaan presidentti Viktor Janukovytšin aikana vuoteen 2014 asti FSB:lla oli suora pääsy SBU:n tietoihin. Janukovytšin nimittämää silloista SBU:n johtajaa Oleksandr Jakymenkoa on yleisesti pidetty FSB:n myyränä.

FSB:n solutustyön jäljet tulivat näkyviin Janukovytšin syrjäyttämisen jälkeen. Kun Venäjä miehitti Krimin niemimaan ja aloitti levottomuuksien lietsonnan Itä-Ukrainassa, tuhannet Ukrainan turvallisuusagentit ilmaisivat uskollisuutensa Moskovalle. SBU:n Itä-Ukrainan aluepäälliköt liittyivät Venäjän tukemaan kapinaan. Jakymenko siirsi tuhansia salaisia asiakirjoja Venäjälle ja pakeni sinne myös itsekin useiden muiden alaistensa kanssa.