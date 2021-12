Ukraina valmistelee pommisuojia – patoja ja siltoja suojataan

Kiovan viranomaiset varautuvat Venäjän mahdolliseen Ukrainaan kohdistuvaan hyökkäykseen käynnistämällä pääkaupungin pommisuojien tarkastuksen ja järjestämällä väestönsuojaharjoituksen, kertoo uutissivusto korrespondent.net.

Venäjä on koonnut noin 100 000 sotilasta ja runsaasti kalustoa lähelle Ukrainan rajaa ja niin tiedustelu- kuin asiantuntija-arviotkin viittaavat siihen, että hyökkäysvalmistelut ovat todellisia.

Kremlin retoriikka Ukrainaa ja Natoa kohtaan on samalla käynyt yhä jyrkemmäksi. Venäjän on pelätty pyrkivän käyttämään jonkinlaisia väitteitä Ukrainan ”provokaatioista” perusteluna omille toimilleen.

Väestönsuojaharjoitus järjestetään muutaman viikon kuluttua käyttämällä väestöhälyttimiä.

– Ensi viikosta alkaen aloitamme tiedotuskampanjan, jotta ihmiset eivät pelästy sireenejä, kertoo Kiovan kaupunginhallituksen turvallisuudesta vastaava varapuheenjohtaja Andriy Krishchenko.

– Järjestämme harjoituksia, jotta ihmiset eivät joudu paniikkiin ja ymmärtävät, miten pitää toimia.

Ukrainan asevoimien kerrotaan myös vahvistavan kriittisen infrastruktuurin ilmapuolustusta. Tärkeiksi kohteiksi määritellään muun muassa Dnepr-joen ylittävät sillat sekä vesi- ja ydinvoimalat.

Ukrainan puolustusministeri Oleksii Reznikov kertoi viime viikonloppuna, että maa tarvitsee nopeasti ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä suojatakseen kriittistä infrastruktuuriaan Venäjän hyökkäyksen varalta. Hän mainitsi erityisesti yhdysvaltalaisen Patriot- järjestelmän ja israelilaisen Iron Dome -järjestelmän.

Reznikovin mukaan Ukrainan pitää suojata lentokenttiä ja pääkaupunki Kiovaa.

Ukraine is increasing air defenses nationwide — including bridges across the Dnieper River, as well as hydroelectric power plants and nuclear power plants.

My contacts on the front lines tell me that the Russian air threat is their top concern.https://t.co/6uMsoSfiLf

— Nolan Peterson (@nolanwpeterson) December 13, 2021