Tyrmäys naudanlihan poistolle – ”Kulttuurisotaa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan Antti Kurvisen mukaan identiteettipolitiikka nakertaa ylioppilaskuntien automaatiojäsenyyden uskottavuutta.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Kurvinen pitää helsinkiläisen opiskelijaravintola Unicafen toimintaa kyseenalaisena.

Unicafe ilmoitti tiistaina lopettavansa naudanlihan tarjoilun ravintoloissaan. Perusteluna olivat lihan aiheuttamat ilmastopäästöt.

Antti Kurvisen mukaan tilanne on ongelmallinen, sillä Unicafe on julkisyhteisön eli ylioppilaskunnan omistama yksityinen yritys. Tätä nykyä jokaisen opiskelijan on liityttävä oman yliopistonsa ylioppilaskuntaan suorittaakseen yliopistotutkinnon.

– Se on pakko todeta, että en pidä Unicafea normaalina kilpailluilla markkinoilla toimivana yrityksenä. Se on ylioppilaskunnan julkisyhteisön omistama toimija. Myy Kelan verovaroilla tukemia aterioita, Antti Kurvinen toteaa Twitterissä.

– Normaalista liiketoiminnasta ei todellakaan ole kysymys.

Kurvisen mukaan ”kaikenlainen kulttuurisotiin osallistuminen ja identiteettipolitiikka nakertaa rapisten aina puolustamani automaatiojäsenyyden uskottavuutta”.

– Tätä on nähty jo parikymmentä vuotta, Kurvinen sanoo.

Myös keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä kehottaa opiskelijaravintoloita ja kaupunginvaltuustoa pohtimaan päätöksiään uudelleen.

– Minulla ei ole mitään kasvi- tai vegaanivaihtoehtoja vastaan ruokailuissa, mutta antakaa ihmisten itse päättää. Jokaisen ruokavalio on henkilökohtainen valinta ja aikuisten ihmisten erityisesti tulee saada päättää, mitä he haluavat syödä, Kärnä toteaa tiedotteessaan.

#unicafe on yksityinen yritys kuin Helsingin Energia Oy tai Kauhavan Vuokra-asunnot Oy: 100% julkisyhteisön omistama,vaikka toimii oy-muotoisena. #ylioppilaskunta on julkisyhteisö. Julkisoikeudellinen yhdistys. Kaikkien opiskelijoiden on kuuluttava ja jäsenmaksu kuin vero 1/2 — Antti Kurvinen (@kurvisentwiit) October 16, 2019