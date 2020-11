Työmarkkinan joustavuus tärkeää ulkomaisille yrityksille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tulovero, palkkajousto ja työvoimakustannukset nähtiin kyselyssä haasteina Suomessa.

Kansainvälistymis- ja rahoituspalveluita tarjoavan Business Finlandin ja businesverkosto Amchamin julkaiseman Finland as a Business Location 2020 -barometrin mukaan ulkomaisessa omistuksessa olevista yrityksistä 44 prosenttia aikoo palkata lisää henkilöstöä vuosina 2020-2021. Lisäksi 30 prosenttia aikoo investoida aiempaa enemmän tutkimukseen ja kehitystyöhön.

Barometriä varten haastateltiin yli 400 kansainvälistä ja suomalaista yritysjohtajaa, jotka tarkastelevat Suomea liiketoimintaympäristönä ennen koronapandemiaa ja sen aikana.

– Näytämme olevan oikealla uralla kohti ihanteellista liiketoimintaympäristöä. Kysyessämme ulkomaisilta yrityksiltä, miten he kokevat suomalaisen liiketoimintaympäristön, saimme nyt hieman paremmat pisteet kuin kaksi vuotta sitten, kertoo tiedotteessa Invest in Finlandin johtaja Antti Aumo.

Ulkomaiset yritykset kokevat suomalaisen liiketoimintaympäristön positiivisemmin kuin suomalaiset yritykset. Ulkomaiset yhtiöt pitivät Suomen vahvuuksina yhteiskunnan vakautta ja toimivuutta, elämänlaatua ja digitaalista infrastruktuuria. Nämä tekijät ovat erittäin tärkeitä myös suomalaisille yrityksille.

Henkilökohtainen tulovero, palkkajousto ja työvoimakustannukset nähtiin puolestaan liiketoimintaympäristön haasteina. Niissä ei ole tapahtunut muutosta sitten vuoden 2018. Työmarkkinoiden joustavuus onkin barometrin tekijöiden mukaan keskeinen tekijä toiminnan säilyttämisessä Suomessa.

– Ulkomaiset yritykset ovat suomalaisia aktiivisempia siirtämään toimintaa. He eivät epäröi kertoa, jos jokin asia kaipaa parannusta Suomessa. Siksi on hyvin tärkeää, että me jatkuvasti kuuntelemme heidän mielipiteitään, jotta toimintaympäristöstämme saataisiin entistäkin houkuttelevampi, sanoo Amcham Finlandin toimitusjohtaja Alexandra Pasternak-Jackson.

Barometrin tekijät muistuttavat, että yksi Suomeen luotu työpaikka tuottaa vähintään kaksi lisätyöpaikkaa ja yksi investoitu euro tuottaa kolme lisäeuroa.

Kaikista Suomessa toimivista yrityksistä on ulkomaalaisomistuksessa on vain noin yksi prosentti eli noin 4 400. Nämä yritykset kuitenkin työllistävät lähes 266 000 henkilöä, mikä vastaa noin 18 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä.