TYKS-johtaja TS:lle: Vastakkainasettelu uhka yhteiskuntarauhalle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tehohoidon johtajan mukaan erilaisten mielipiteiden suvaitseminen ei tarkoita sitä, etteikö rokottautumiseen pitäisi kannustaa.

Itsenäisyyspäivänä Suomen Leijonan I luokan ritarimerkillä palkittu TYKS:n tehohoidon vastuualuejohtaja Mika Valtonen on huolissaan polarisaatiosta ja vastakkainasettelusta Suomessa. Tämä on nyt nähtävillä erityisesti rokotettujen ja rokottamattomien välillä.

– Tällainen polarisaatio on jonkinlainen uhka yhteiskuntarauhalle. Ihmisten tulisi olla suvaitsevaisempia, Valtonen sanoo Turun Sanomien haastattelussa.

Suvaitsevaisuus ei hänen mukaansa tarkoita kuitenkaan sitä, etteikö rokotuksiin pitäisi kannustaa, jotta rokotuskattavuus saataisi korkeammalle tasolle. Rokottamattomien riski joutua tehohoitoon on 30-kertainen rokotettuihin verrattuna tällä hetkellä.

– Ongelma on, että ihmiset hankkivat tietonsa sosiaalisesta mediasta. Sieltähän löytyy juuri se tieto, minkä ihminen vain haluaa löytää oman käsityksensä tueksi. Tämän kaiken keskellä oikean tiedon välittäminen on aivan keskeistä. Jos me asiantuntijat emme puhu, sen tekee joku muu meidän puolestamme, Valtonen sanoo Turun Sanomille.

Palkitsemisestaan Valtonen mainitsee, että kokee sen koskevan koko osastonsa henkilökuntaa, jotka ovat kamppailleet epidemian etujoukoissa. Hän myöntää, että ajanjakso on ollut raskas hoitohenkilökunnalle, vaikkakin alun uhkakuvien jälkeen Suomi onkin päässyt epidemiassa helpommalla kuin moni muu maa. Valtonen kertoo, että työn merkityksellisyys auttaa jaksamaan.

– En tiedä, mikä muu voisi nostaa minun työmotivaatiotani enemmän kuin tunne, että pystyn auttamaan muita, Valtonen kertoo.