Tutkija kiteyttää koronapulman: Aina löytyy joku muu

Tutkijatohtori Tuomas Aivelon mukaan vastuunkannon ketju ei ole toiminut.

Helsingin yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Tuomas Aivelon mukaan pääkaupungiseudun kohdalla koronaviruksen kanssa paistaa vastuun väistely ja muiden syyttely.

– Pääkaupunkiseutu on leviämisvaiheessa ja viikonloppu on paljastanut, että tilanne on vielä pahempi kuin luultiin. Tämän suhteen sitten epäonnistuttiin ja tilanne pitää saada takaisin hallintaan. Tekemisen meininkiä on, toivottavasti se kantaa riittävän pitkälle, koronaepidemian selittäjänä tunnetuksi tullut Aivelo tviittaa.

– Aistin, että seuraavina päivinä väistellään vastuuta ja etsitään syyllisiä muualta kuin omasta navasta, hän jatkaa.

Tutkijan mukaan tärkeintä on sisäistää se, että tartuntatautitilanteesta kantavat vastuuta kaikki toimijat hallituksesta alueiden ja kaupunkien kautta kansalaisiin.

Tuomas Aivelo kiteyttää Suomen pahimman korona-alueen keskeisen pulman.

– Pääkaupunkiseudun ongelma on, että tämä ketju ei ole toiminut erityisen mallikkaasti. Aina löytyy joku muu, jonka olisi pitänyt tehdä toisin tai toimia muulla tavalla. Tämä pätee niin päättäjien kuin kansalaistenkin kesken ja välillä.

Uudenmaan koronatilanne on pahentunut vauhdilla. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS ilmoitti maantaina siirtyvänsä epidemian vuoksi täysvalmiuteen, eli korkeimpaan valmiustilaan.

Hallitus on taas viestinyt vahvasti odottavansa Uudeltamaalta järeämpiä toimia kiihtyvän epidemian taltuttamiseen. Niistä kuultiin tänään.

HUSin sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Juha Tuominen kertoi tiedotustilaisuudessa, että alueen tartunnoissa on vain viimeisen viikon aikana tapahtunut ”melkoinen hyppy”. Erityisesti yli 40-vuotiaiden tartunnat ovat lisääntyneet eivätkä rajoitustoimet ole Tuomisen mukaan estäneet tartuntoja riittävästi.

Pormestari Jan Vapaavuori (kok.) totesi, että kaikki leviämisvaiheen kriteerit täyttyvät ja kaikki tähän liittyvät toimenpiteet on otettava käyttöön. Vapaavuoren mukaan Helsingin, Espoon ja Vantaan koronakoordinaatioryhmässä tullaan esittämään tällä viikolla kovia toimia. Käytännössä tämä merkitsee, että kaikki kaupunkien palvelutilat suljettaisiin, kaikki yleisötilaisuudet kiellettäisiin sekä toinen aste siirtyisi etäopetukseen.

