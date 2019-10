Turkin presidentti: Emme julista tulitaukoa

Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence ja ulkoministeri Mike Pompeo johtavat delegaatiota, joka matkustaa Turkkiin neuvottelemaan.

Yhdysvallat vaatii turkkia lopettamaan hyökkäyksensä Pohjois-Syyrian kurdialueelle ja aloittamaan välittömästi tulitauon.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti maanantaina asettavansa Turkille pakotteita. Yhdysvallat keskeyttää myös Turkin kanssa käydyt kauppaneuvottelut. Yhdysvallat aikoo lisäksi korottaa teräksen tullimaksuja.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin mukaan tulitaukoa ei tule, ja hyökkäys Pohjois-Syyriaan jatkuu pakotteista huolimatta.

Venäjä kertoo toimivansa välittäjänä turkkilaisten ja syyrialaisten joukkojen välillä, jotta yhteenotoilta vältyttäisiin. Syyria on kertonut tukevansa kurdeja taistelussa turkkilaisjoukkoja vastaan. Venäjä tukee Syyrian presidentti Bashar al-Assadia.

Venäjän puolustusministeriön mukaan venäläisiä sotilaspoliiseja on sijoitettu strategisesti tärkeän Manjibin kaupungin lähelle.

Turkki aloitti viime keskiviikkona maahyökkäyksen Syyrian kurdialueille sen jälkeen, kun presidentti Trump oli ilmoittanut vetävänsä joukkonsa pois raja-alueelta toisaalle Syyriaan.

Trump kertoi vetävänsä jäljellä olevat amerikkalaisjoukot pois Koillis-Syyriasta. Syyriasta poistuvat yhdysvaltalaisjoukot ”sijoitetaan uudelleen, ja ne jäävät alueelle valvomaan tilannetta”.

Lisäksi pieni määrä amerikkalaisjoukkoja jää Etelä-Syyriassa sijaitsevaan Al-Tanfin tukikohtaan häiritsemään Isisin rippeitä.

Turkki haluaa hyökkäyksellään työntää kurdijoukot pois rajansa läheltä. Turkin ”turvavyöhykkeeksi” nimeämä alue on lähes koko Syyrian ja Turkin välisen rajan mittainen leveyssuunnassa ja ulottuu ainakin 30–35 kilometriä rajalta etelään.

At President @realDonaldTrump’s direction, tomorrow I will lead a delegation with @SecPompeo, NSA Robert O'Brien & Amb. James Jeffrey to call on Turkey to stop the invasion, enact an immediate ceasefire & begin negotiations to restore peace and stability to the region. pic.twitter.com/UanvagFxk8

— Vice President Mike Pence (@VP) October 15, 2019