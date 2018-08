T&T: Suomi haluaa tämän alan suurvallaksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen akkualan vahvuuksia ovat huippuluokan osaaminen ja raaka-aineiden yleisyys.

Hallitus on asettanut tavoitteekseen Suomen nostamisen akkuteknologian kärkimaaksi. Kilpailua käydään Tekniikka&Talous-lehden mukaan erityisesti Aasian maiden kanssa.

Kotimaisiin akkuhankkeisiin kuuluvat muun muassa Kokkolan kobolttijalostamo, Talvivaaran nikkeli- ja kobolttikaivos sekä Harjavallan nikkelitehdas. Laitoksia on suunnitteilla Kaustiselle, Uuteenkaupunkiin, Heinävedelle ja monille muille paikkakunnille.

Akku koostuu anodista, katodista ja elektrolyytistä eli väliaineesta, jonka läpi litiumionit siirtyvät elektrodilta toiselle.

Kaivoksista louhitut raaka-aineet menevät jatkojalostukseen, jossa niistä tehdään valmiita elektrodimateriaaleja. Katodi valmistetaan useiden vaiheiden kautta omissa tuotantolaitoksissaan.

Elektrodikomponenttien ja -nesteen valmistusta hallitsevat tällä hetkellä Japani, Etelä-Korea ja Kiina.

Kotimaisen akkuklusterin vahvuutena on sähköautojen akuissa tarvittavien raaka-aineiden yleisyys maaperässä. Suomessa on jo tällä hetkellä maailman kärkeen kuuluvia kaivostoiminnan ja jalostuksen tuotantolaitoksia, minkä lisäksi tekninen osaaminen on korkealla tasolla.

Heikkoutena on arvonmuodostuksen kannalta tärkeimmän osan eli loppuvaiheen tuotannon puuttuminen. Liikenneyhteyksien ja muiden kustannusten vuoksi Manner-Euroopan maat voivat olla sijoittajien kannalta houkuttelevampia.