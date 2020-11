Trump hävisi oikeusjuttunsa Pennsylvaniassa – tuomarilta tyly kommentti

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hävinnyt presidentinvaalien äänitulosta koskevan tärkeän oikeusjuttunsa Pennsylvaniassa, kertoo Bloomberg.

Hylkäyspäätöksen teki Pennsylvanian liittovaltion tuomari Matthew Brann. Hän sanoi, että Trumpin kampanjaväellä ei ollut esittää todistusaineistoa vaalivilpistä.

– Perustuslain rikkominen ei kuulu tämän tuomioistuimen toimivaltaan, Brann sanoi päätöksessään.

Brannin mukaan tuomioistuimen eteen on tuotu äärimilleen venytettyjä väitteitä ja spekulatiivisia syytöksiä, joita todistusotusaineisto ei tue.

– Yhdysvalloissa ei tällä tapaa voi perustella äänioikeuden viemistä edes yhdeltä ainoalta äänestäjältä, puhumattakaan siitä, että se vietäisiin väestöltään kuudenneksi suurimman osavaltion kaikilta äänestäjiltä, tuomari tylytti.

Pennsylvania on tärkeä vaa’ankieliosavaltio. Suuret ennusteet ovat nostaneet demokraattien Joe Bidenin yli 80 000 äänellä sen voittajaksi.

Trump on jatkuvasti kieltäytynyt tunnustamasta tappiotaan. Hän on muun muassa vedonnut osavaltioiden republikaanijohtajiin, jotta nämä kumoaisivat äänestystulokset sekä järjestänyt lukuisia oikeusjuttuja.

Trump on vastannut hetki sitten Twitterissä Pennsylvaniaa koskevan oikeusjuttunsa kaatumiseen jakamalla mediapersoona Mark R. Levinin päivityksen. Presidentti ei tosin ole vieläkään myöntänyt, että oikeusjutun häviäminen merkitsisi tappiota.

– Wikipedia lisäsi tuomari Brannin henkilökuvaan seuraavan tekstin: ”Hän tuli hetkellisesti kuuluisaksi johtaessaan oikeusjuttua, joka kuului presidentti Trumpin yritykseen varastaa Pennsylvanian presidentinvaalit”, Levin kirjoitti.

– Kiitos Mark. Tämä kaikki on jatkoa loputtomille noitavainoille. Tuomari Brann, joka ei anna meidän edes esittää todisteitamme. Hän on Pennsylvanian senaattori Pat ”ei tullimaksuja” Toomeyn tuotosta, ei minun ystäväni ja Obaman – eipä ihme. 900 000 vilpillistä ääntä, Trump kommentoi.

Thanks Mark. It’s all a continuation of the never ending Witch Hunt. Judge Brann, who would not even allow us to present our case or evidence, is a product of Senator Pat “No Tariffs” Toomey of Pennsylvania, no friend of mine, & Obama – No wonder. 900,000 Fraudulent Votes! https://t.co/17rk2KsUPs

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 22, 2020