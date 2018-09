Timo Soinin mielestä punavihreiden myötäily olisi pahin virhe

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkoministeri ei usko punavihreän agendan voittoon vaaleissa.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) kirjoittaa blogissaan, ettei hän usko punavihreiden vaalivoittoon.

– Suomen kansan enemmistö ei ole vasemmistolaista. Vasemmiston arvoliberalismin omaksuminen on varma tie tappioon, Timo Soini toteaa.

– Kyse on siitä uskaltaako keskusta-oikeisto olla keskusta-oikeisto. Pahin virhe mitä voi tehdä on myötäillä punavihreää agendaa. Kokoomuksessa näkyy viitteitä tästä, kepun cityliberaaleissa myös. Tuo myötäily on kolossaalinen virhe.

Soinin mukaan “vasemmisto tippuu kelkasta kaikkialla Euroopassa, eivätkä vihreätkään pärjää juuri missään. Miksi Suomessa pitäisi?”.

– Kyse on nyt siitä, että esitetään laajasti tiukka oma asialista. Pahin mahdollinen virhe on punavihreän agendan oikeuttaminen ja myötäily. Asiassa kuin asiassa, Soini sanoo.

Ulkoministerin mukaan sen vuoksi kukkakaalipirtelö-sanan kehittäminen oli oiva veto.

– Samanlaisia pitää takoa urakalla. Pitää näyttää kantti ja rontti. Vaalit voi voittaa kolmella sanalla. Pitää vain olla oikeat sanat.