Timo Soinin luottamus punnitaan – keskustasta uhkailua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) luottamus mitataan tänään eduskunnassa kello 13.

Oppositiopuolueet SDP, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP katsovat, että Timo Soinin aborttia koskeva toiminta ulkomailla kiistää naisten oikeudet ja on Suomen ulkopoliittisen linjan vastainen.

Kysymys Soinin toiminnasta on ollut vaikea hallituspuolue kokoomukselle. Kokoomuksen eduskuntaryhmä edellyttää, että kokoomuksen kansanedustajat äänestävät hallituksen luottamuksen puolesta.

– Kokoomuksena me katsomme tätä kokonaisuutta myös hallitustyön näkökulmasta. Meille tämä näyttäytyy mitä vahvimmissa määrin hallituksen luottamuskysymyksenä, ja me tulemme äänestämään hallituksen luottamuksen puolesta, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi kokoomuksen eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen torstaina.

Orpon mukaan eduskuntaryhmä kävi asiasta pitkän keskustelun, eikä kokoomus hyväksy tapaa, jolla Soini on toiminut. Orpon mukaan Soinin tekemisiin on puututtu ja oikeuskansleri on tarkentanut lausunnossaan, että ulkoministerin täytyy olla erittäin tarkka toiminnassaan, jotta Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjasta ei tule epäselvyyttä.

Orpon mukaan Soini on luvannut ottaa oikeuskanslerin lausunnon vakavasti, ja asia on loppuunkäsitelty hallituksessa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokisen mukaan asiassa on kysymys opposition verhoamasta hallituksen luottamuskysymyksestä, ja kokoomuksen ryhmä oli yksimielinen, että olemme hallituksen takana tässä tilanteessa.

Ainakin kaksi kokoomusedustajaa ei aio tukea Soinia. Kansanedustajista Saara-Sofia Sirén ja Jaana Pelkonen sanoivat eilen, etteivät aio äänestää Soinin luottamuksen puolesta. Pelkonen sanoi aikovansa olla salissa paikalla, mutta jättävänsä äänestämättä.

Keskustan kansanedustaja Markku Pakkanen koplasi tviitissään yhteen kokoomuksen äänestyskäyttäytymisen ja esityksen irtisanomissuojan muuttamisesta. Hänen mukaansa esitys irtisanomissuojan muuttamisesta tulee ottaa uuteen tarkasteluun, jos kokoomus ei tue perjantain luottamusäänestyksessä yksimielisesti Soinia.

– Mikäli kokoomus ei yksimielisesti tue hallitusta huomenna tulee irtisanomissuojaan liittyvä esitys ottaa välittömästi tarkasteluun ja tehdä tarpeelliset korjaukset, Pakkanen kirjoitti torstaina Twitterissä.

Keskustan ryhmänjohtaja Antti Kaikkonen sanoi keskustan eduskuntaryhmän äänestävän yksimielisesti Soinin luottamuksen puolesta.

Soini saa tukea myös oppositiosta, sillä kristillisdemokraatit aikovat äänestää hänen luottamuksensa puolesta. Perussuomalaiset ei ole kertonut, miten ryhmä aikoo äänestää.

Soinin omasta puolueesta häntä vastaan äänestäisi Lännen Median mukaan Tiina Elovaara, mutta hän on matkoilla Yhdysvalloissa eikä osallistu äänestykseen.

Timo Soinin mukaan hän ei ole kertaakaan puhunut mitään tyttöjen ja naisten oikeuksien vastaista.

– Tarkistin tässä, kun epäluottamuslausetta esitettiin, että mitä olen puhunut ulkoministerinä naisten ja tyttöjen oikeuksista. Olen puhunut niistä kymmeniä kertoja, ja niissä ei ole yhtään sellaista kertaa, jota voisi millään tavalla tulkita naisten ja tyttöjen oikeuksien vastaiseksi, hän sanoi torstaina eduskunnan kyselytunnilla.